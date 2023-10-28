28 октября 2023

В Магнитогорске девушка перегородила собой дорогу и кидалась на машины. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Тридцать первый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, девушка, прогулка, одежда, пальто, мода, переход дороги
Своим поведением девушка шокировала водителей Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестная девушка выбежала на проезжую часть, где буквально кидалась на проезжающие автомобили. На какое-то время ей удалось парализовать движение.

«Изначально она дралась с женщиной, выкидывала ее сумку на трамвайные пути. После драки девушка стала кидаться на машины и кричать, чтоб они ехали на нее», — сообщают очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Магнитогорцы отмечают, что девушка своим поведением заставила водителей пережить самые неприятные моменты. Неизвестная буквально кидалась под колеса: водителям потребовалось все мастерство, чтобы избежать столкновения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестная девушка выбежала на проезжую часть, где буквально кидалась на проезжающие автомобили. На какое-то время ей удалось парализовать движение. «Изначально она дралась с женщиной, выкидывала ее сумку на трамвайные пути. После драки девушка стала кидаться на машины и кричать, чтоб они ехали на нее», — сообщают очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск». Магнитогорцы отмечают, что девушка своим поведением заставила водителей пережить самые неприятные моменты. Неизвестная буквально кидалась под колеса: водителям потребовалось все мастерство, чтобы избежать столкновения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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