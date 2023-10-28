Своим поведением девушка шокировала водителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) неизвестная девушка выбежала на проезжую часть, где буквально кидалась на проезжающие автомобили. На какое-то время ей удалось парализовать движение.

«Изначально она дралась с женщиной, выкидывала ее сумку на трамвайные пути. После драки девушка стала кидаться на машины и кричать, чтоб они ехали на нее», — сообщают очевидцы в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Магнитогорцы отмечают, что девушка своим поведением заставила водителей пережить самые неприятные моменты. Неизвестная буквально кидалась под колеса: водителям потребовалось все мастерство, чтобы избежать столкновения.