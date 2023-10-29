В Челябинске затопило фекалиями детский центр реабилитации. Фото

30 октября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Подвал под помещениями центра реабилитации детей затопило сточными водами Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске затопило фекалиями подвал помещений АНО «Центр реабилитации и интеграции детей с особенностями развития «Альтернатус». Об этом URA.RU сообщила психолог центра Ирина Арлиевская. «Проблема началась 17 октября в районе 10:00, когда нам позвонил представитель арендодателя и сообщил, что подвал (мы находимся на первом этаже) топит канализацией, уровень растет и детей из центра надо срочно эвакуировать, что и было сделано. С тех пор уровень воды то поднимался, то снижался, сейчас там стоит заглушка, из-за которой нельзя пользоваться туалетом и водой», — рассказала URA.RU Арлиевская. Психолог центра уточнила, что в подвале находится бойлер, поэтому конденсат поднимается вверх, на первый этаж, и в помещениях, где занимаются дети, стоит ужасный запах. Для безопасности в центре на несколько дней отключали электроэнергию. По словам Арлиевской, руководство центра обращалось в различные инстанции за помощью, однако ответ до сих пор не получен. «В Центре занимаются около 50 детей с ОВЗ, в основном это дети-инвалиды, и в сложившейся ситуации проводить занятия возможности нет, это небезопасно как для здоровья детей, так и педагогов. Перевести коррекционный и образовательный процессы на дистант также не представляется возможным, так как подобный формат дети не могут освоить в связи с особенностями здоровья. Перерыв в занятиях очень неблагоприятно сказывается на процессе социализации и реабилитации наших ребят», — добавила Арлиевская. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации материала ответ на него получен не был. Подвал центра реабилитации детей в Челябинске затоплен сточными водами Ирина Арлиевская От испарений стоит сильный запах Ирина Арлиевская Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске затопило фекалиями подвал помещений АНО «Центр реабилитации и интеграции детей с особенностями развития «Альтернатус». Об этом URA.RU сообщила психолог центра Ирина Арлиевская. «Проблема началась 17 октября в районе 10:00, когда нам позвонил представитель арендодателя и сообщил, что подвал (мы находимся на первом этаже) топит канализацией, уровень растет и детей из центра надо срочно эвакуировать, что и было сделано. С тех пор уровень воды то поднимался, то снижался, сейчас там стоит заглушка, из-за которой нельзя пользоваться туалетом и водой», — рассказала URA.RU Арлиевская. Психолог центра уточнила, что в подвале находится бойлер, поэтому конденсат поднимается вверх, на первый этаж, и в помещениях, где занимаются дети, стоит ужасный запах. Для безопасности в центре на несколько дней отключали электроэнергию. По словам Арлиевской, руководство центра обращалось в различные инстанции за помощью, однако ответ до сих пор не получен. «В Центре занимаются около 50 детей с ОВЗ, в основном это дети-инвалиды, и в сложившейся ситуации проводить занятия возможности нет, это небезопасно как для здоровья детей, так и педагогов. Перевести коррекционный и образовательный процессы на дистант также не представляется возможным, так как подобный формат дети не могут освоить в связи с особенностями здоровья. Перерыв в занятиях очень неблагоприятно сказывается на процессе социализации и реабилитации наших ребят», — добавила Арлиевская. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Челябинска с просьбой прокомментировать ситуацию. К моменту публикации материала ответ на него получен не был.