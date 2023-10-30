Пермский театр кукол сообщил о смерти актрисы Веры Оськиной

Церемония прощания состоится 1 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Умерла актриса Пермского театра кукол Вера Оськина. Об этом сообщили в театре.

«С прискорбием сообщаем, что ушла из жизни Вера Степановна Оськина, ветеран Пермского театра кукол, актриса, навсегда преданная искусству играющих кукол. Упорство, талант и настойчивость Веры Степановны сделали из нее блестящую актрису-кукловода. Зрители горячо любят и помнят в ее исполнении служанку Качу, оседлавшая самого Люциуса, из спектакля „Чертова мельница“, колдунью Бастинду из „Волшебника Изумрудного города“, Капризку из одноименной постановки, Васю Куролесова из „Приключений Васи Куролесова“, Болотную Ведьму из „Маленькой Бабы-Яги“, Судью из спектакля „Иван — крестьянский сын“, Регану из „Короля Лира“ и многих-многих других», — сообщает театр в социальной сети «ВКонтакте».

Вера Оськина кроме службы в театре преподавала актерское мастерство, работала на телевидении. Прощание с артисткой состоится 1 ноября в 11:00 в ритуальном зале по адресу ул. Старцева, 61.