Пермяк пожаловался властям на спектакль «Война и мир»

Зритель обвинил спектакль в отсутствии патриотизма Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Зритель пермского ТЮЗа посчитал премьеру спектакля «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (+16) не патриотичной. Мужчина направил в администрацию губернатора письмо, в котором пожаловался на постановку.

«Артисты, изображающие русских солдат, поют во время войны „нам весело сегодня“. Сейчас, когда наши доблестные войны, сражаются за отечество подобные фразы из уст русских солдат слышать дико», — пишет «Новый Компаньон» со ссылкой на текст письма. Добавляется, что мужчина возмущался сценам, когда актеры направляли в зрительный зал ружья, а также поведению Кутузова.

В театре не согласились с мнением пермяка. В ответном письме администрация ТЮЗа написала, что спектакль вызывает в зрителе чувство патриотизма и единения со всей страной.