Управлять списанным самолетом в Челябинск приехало в два раза больше туристов

Для управления авиасимулятором списанного самолета ТУ-154, который в своем сегменте является единственным в России, в Челябинск в 2023 году приехало в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Как URA.RU рассказали в администрации проекта «Крылья советов», среди посетителей были даже визитеры из США и ЮАР.
«В 2023 году наш симулятор списанного ТУ-154 стало посещать в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Многие гости представляют уральские регионы, но есть путешественники из США, ЮАР, Германии и Канады», — уточнили URA.RU в «Крыльях советов».
Среди визитеров можно встретить жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Тюмени, Екатеринбурга, Омска и других городов. Много гостей проживает на территории Челябинской области.
Минимальный сеанс длится час, максимальный — три часа. За это время туристы успевают пройти инструктаж профессионального летчика, побывать в роли командира судна, второго пилота или штурмана. Женщины примеряют на себя также функции стюардессы.
Виртуальный тренажер позволяет увидеть за бортом улицы Челябинска, Дубая, Нью-Йорка, Сочи, Екатеринбурга и других городов. В настоящее время продолжаются работы по оборудованию второго судна. Аттракцион сможет принимать в два раза больше туристов, когда заработает салон самолета Boeing.
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