Управлять списанным самолетом в Челябинск приехало в два раза больше туристов

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Авиатренажер ТУ-154. Челябинска, авиасимулятор, кабина самолета, ту-154, самолет, ту154, аэропорт имени курчатова, авиатренажер
Востребованность авиасимулятора среди иногородних туристов в Челябинске удвоилась Фото:

Для управления авиасимулятором списанного самолета ТУ-154, который в своем сегменте является единственным в России, в Челябинск в 2023 году приехало в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Как URA.RU рассказали в администрации проекта «Крылья советов», среди посетителей были даже визитеры из США и ЮАР.

«В 2023 году наш симулятор списанного ТУ-154 стало посещать в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Многие гости представляют уральские регионы, но есть путешественники из США, ЮАР, Германии и Канады», — уточнили URA.RU в «Крыльях советов».

Среди визитеров можно встретить жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Тюмени, Екатеринбурга, Омска и других городов. Много гостей проживает на территории Челябинской области.

Минимальный сеанс длится час, максимальный — три часа. За это время туристы успевают пройти инструктаж профессионального летчика, побывать в роли командира судна, второго пилота или штурмана. Женщины примеряют на себя также функции стюардессы.

Виртуальный тренажер позволяет увидеть за бортом улицы Челябинска, Дубая, Нью-Йорка, Сочи, Екатеринбурга и других городов. В настоящее время продолжаются работы по оборудованию второго судна. Аттракцион сможет принимать в два раза больше туристов, когда заработает салон самолета Boeing.

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Для управления авиасимулятором списанного самолета ТУ-154, который в своем сегменте является единственным в России, в Челябинск в 2023 году приехало в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Как URA.RU рассказали в администрации проекта «Крылья советов», среди посетителей были даже визитеры из США и ЮАР. «В 2023 году наш симулятор списанного ТУ-154 стало посещать в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Многие гости представляют уральские регионы, но есть путешественники из США, ЮАР, Германии и Канады», — уточнили URA.RU в «Крыльях советов». Среди визитеров можно встретить жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Тюмени, Екатеринбурга, Омска и других городов. Много гостей проживает на территории Челябинской области. Минимальный сеанс длится час, максимальный — три часа. За это время туристы успевают пройти инструктаж профессионального летчика, побывать в роли командира судна, второго пилота или штурмана. Женщины примеряют на себя также функции стюардессы. Виртуальный тренажер позволяет увидеть за бортом улицы Челябинска, Дубая, Нью-Йорка, Сочи, Екатеринбурга и других городов. В настоящее время продолжаются работы по оборудованию второго судна. Аттракцион сможет принимать в два раза больше туристов, когда заработает салон самолета Boeing.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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