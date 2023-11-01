Управлять списанным самолетом в Челябинск приехало в два раза больше туристов

01 ноября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Востребованность авиасимулятора среди иногородних туристов в Челябинске удвоилась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для управления авиасимулятором списанного самолета ТУ-154, который в своем сегменте является единственным в России, в Челябинск в 2023 году приехало в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Как URA.RU рассказали в администрации проекта «Крылья советов», среди посетителей были даже визитеры из США и ЮАР. «В 2023 году наш симулятор списанного ТУ-154 стало посещать в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Многие гости представляют уральские регионы, но есть путешественники из США, ЮАР, Германии и Канады», — уточнили URA.RU в «Крыльях советов». Среди визитеров можно встретить жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Тюмени, Екатеринбурга, Омска и других городов. Много гостей проживает на территории Челябинской области. Минимальный сеанс длится час, максимальный — три часа. За это время туристы успевают пройти инструктаж профессионального летчика, побывать в роли командира судна, второго пилота или штурмана. Женщины примеряют на себя также функции стюардессы. Виртуальный тренажер позволяет увидеть за бортом улицы Челябинска, Дубая, Нью-Йорка, Сочи, Екатеринбурга и других городов. В настоящее время продолжаются работы по оборудованию второго судна. Аттракцион сможет принимать в два раза больше туристов, когда заработает салон самолета Boeing. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для управления авиасимулятором списанного самолета ТУ-154, который в своем сегменте является единственным в России, в Челябинск в 2023 году приехало в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Как URA.RU рассказали в администрации проекта «Крылья советов», среди посетителей были даже визитеры из США и ЮАР. «В 2023 году наш симулятор списанного ТУ-154 стало посещать в два раза больше туристов из других регионов, чем в 2022 году. Многие гости представляют уральские регионы, но есть путешественники из США, ЮАР, Германии и Канады», — уточнили URA.RU в «Крыльях советов». Среди визитеров можно встретить жителей Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова, Тюмени, Екатеринбурга, Омска и других городов. Много гостей проживает на территории Челябинской области. Минимальный сеанс длится час, максимальный — три часа. За это время туристы успевают пройти инструктаж профессионального летчика, побывать в роли командира судна, второго пилота или штурмана. Женщины примеряют на себя также функции стюардессы. Виртуальный тренажер позволяет увидеть за бортом улицы Челябинска, Дубая, Нью-Йорка, Сочи, Екатеринбурга и других городов. В настоящее время продолжаются работы по оборудованию второго судна. Аттракцион сможет принимать в два раза больше туристов, когда заработает салон самолета Boeing.