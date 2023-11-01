Бандиты не выпускали из города 19-летнего свердловчанина

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Парень хотел устроиться на работу, чтобы вернуть деньги Фото:

Юноше, которого нашли мертвым 22 октября, не давали выехать из Асбеста (Свердловская область). Парень брал в долг у влиятельных людей, отметил источник URA.RU.

«Парень хотел устроиться на работу, чтобы вернуть деньги, но не мог выехать из Асбеста. Якобы те влиятельные люди не отпускали его, боясь, что он сбежит», — поделился собеседник агентства.

Тело свердловчанина обнаружили в квартире. 25 октября, по словам близких, его похоронили. Источник агентства говорил, что юноша был связан с влиятельными людьми, у которых он занял приличную сумму денег. В пресс-службе СК по Свердловской области не комментируют случившееся.

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Юноше, которого нашли мертвым 22 октября, не давали выехать из Асбеста (Свердловская область). Парень брал в долг у влиятельных людей, отметил источник URA.RU. «Парень хотел устроиться на работу, чтобы вернуть деньги, но не мог выехать из Асбеста. Якобы те влиятельные люди не отпускали его, боясь, что он сбежит», — поделился собеседник агентства. Тело свердловчанина обнаружили в квартире. 25 октября, по словам близких, его похоронили. Источник агентства говорил, что юноша был связан с влиятельными людьми, у которых он занял приличную сумму денег. В пресс-службе СК по Свердловской области не комментируют случившееся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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