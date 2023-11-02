В челябинском заксобрании раздали награды. Фото

02 ноября 2023 в 17:56 Размер текста - 17 +

Награды ЗСО вручал председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Благодарственные письма и почетные грамоты заксобрания вручил жителям Челябинска и Коркино председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Среди награжденных благодарственными письмами и почетными грамотами ЗСО — представители юридического института ЮУрГУ, сотрудники Дворца пионеров и школьников имени Крупской (Челябинск), работники машиностроительного завода ООО «Уралкран» (Коркино), а также медицинские работники, сотрудники транспортных предприятий и представители общественной организации «Союз десантников», — уточнили в пресс-службе ЗСО. Сергей Буяков отметил, что на награждении присутствовали люди из разных сфер. Это и юристы, и представители медицинского сообщества, и работники промышленных предприятий. Их объединяет то, что все они трудятся на благо нашего региона. Благодарственные письма и почетные грамоты Законодательного собрания Челябинской области являются государственными наградами и дают право их обладателям на присвоение звания «Ветеран труда». Буяков поздравил награжденных от имени депутатов Законодательного собрания и обратил внимание, что кандидаты на получение наград южноуральского парламента проходят очень серьезный отбор. Почетная грамота и благодарственное письмо являются государственными наградами страны Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Награды удостоены девять человек из разных сфер деятельности Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Благодарственное письмо получили жители Челябинска и Коркино Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Благодарственные письма и почетные грамоты заксобрания вручил жителям Челябинска и Коркино председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Среди награжденных благодарственными письмами и почетными грамотами ЗСО — представители юридического института ЮУрГУ, сотрудники Дворца пионеров и школьников имени Крупской (Челябинск), работники машиностроительного завода ООО «Уралкран» (Коркино), а также медицинские работники, сотрудники транспортных предприятий и представители общественной организации «Союз десантников», — уточнили в пресс-службе ЗСО. Сергей Буяков отметил, что на награждении присутствовали люди из разных сфер. Это и юристы, и представители медицинского сообщества, и работники промышленных предприятий. Их объединяет то, что все они трудятся на благо нашего региона. Благодарственные письма и почетные грамоты Законодательного собрания Челябинской области являются государственными наградами и дают право их обладателям на присвоение звания «Ветеран труда». Буяков поздравил награжденных от имени депутатов Законодательного собрания и обратил внимание, что кандидаты на получение наград южноуральского парламента проходят очень серьезный отбор.