В челябинском заксобрании раздали награды. Фото

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Комитет по промышленной политике ЗСО. Челябинск., буяков сергей
Награды ЗСО вручал председатель комитета ЗСО по социальной политике Сергей Буяков Фото:

Благодарственные письма и почетные грамоты заксобрания вручил жителям Челябинска и Коркино председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

«Среди награжденных благодарственными письмами и почетными грамотами ЗСО — представители юридического института ЮУрГУ, сотрудники Дворца пионеров и школьников имени Крупской (Челябинск), работники машиностроительного завода ООО «Уралкран» (Коркино), а также медицинские работники, сотрудники транспортных предприятий и представители общественной организации «Союз десантников», — уточнили в пресс-службе ЗСО. Сергей Буяков отметил, что на награждении присутствовали люди из разных сфер. Это и юристы, и представители медицинского сообщества, и работники промышленных предприятий. Их объединяет то, что все они трудятся на благо нашего региона.

Благодарственные письма и почетные грамоты Законодательного собрания Челябинской области являются государственными наградами и дают право их обладателям на присвоение звания «Ветеран труда». Буяков поздравил награжденных от имени депутатов Законодательного собрания и обратил внимание, что кандидаты на получение наград южноуральского парламента проходят очень серьезный отбор.

Почетная грамота и благодарственное письмо являются государственными наградами страны
Почетная грамота и благодарственное письмо являются государственными наградами страны
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Награды удостоены девять человек из разных сфер деятельности
Награды удостоены девять человек из разных сфер деятельности
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Благодарственное письмо получили жители Челябинска и Коркино
Благодарственное письмо получили жители Челябинска и Коркино
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Благодарственные письма и почетные грамоты заксобрания вручил жителям Челябинска и Коркино председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике Сергей Буяков. Об этом 2 ноября сообщили в пресс-службе заксобрания региона. «Среди награжденных благодарственными письмами и почетными грамотами ЗСО — представители юридического института ЮУрГУ, сотрудники Дворца пионеров и школьников имени Крупской (Челябинск), работники машиностроительного завода ООО «Уралкран» (Коркино), а также медицинские работники, сотрудники транспортных предприятий и представители общественной организации «Союз десантников», — уточнили в пресс-службе ЗСО. Сергей Буяков отметил, что на награждении присутствовали люди из разных сфер. Это и юристы, и представители медицинского сообщества, и работники промышленных предприятий. Их объединяет то, что все они трудятся на благо нашего региона. Благодарственные письма и почетные грамоты Законодательного собрания Челябинской области являются государственными наградами и дают право их обладателям на присвоение звания «Ветеран труда». Буяков поздравил награжденных от имени депутатов Законодательного собрания и обратил внимание, что кандидаты на получение наград южноуральского парламента проходят очень серьезный отбор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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