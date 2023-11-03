ФСБ и Росгвардия подготовились к борьбе с террористами в Свердловской области. Видео

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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Учения силовиков шли три дня Фото:

Подразделения ФСБ, Росгвардии, МЧС, МВД и частей Минобороны провели трехдневные учения по борьбе с террористами на военных объектах в Свободном и Верхней Салде. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

«Оперштаб в Свердловской области провел антитеррористические учения. На протяжении трех дней подразделения МВД, Росгвардии, МЧС, ФСБ, частей МО РФ, областных органов исполнительной власти, администрации Верхней и Нижней Салды и Свободного оттачивали взаимодействие и боевую слаженность. Цели, направленные на отработку сил по пресечению условной террористической угрозы на военных объектах, достигнуты», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Учения проходили с 1 по 3 ноября в городской черте и лесном массиве. На территории Верхнесалдинского округа были обнаружены и нейтрализованы четыре учебные диверсионные группы.

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Подразделения ФСБ, Росгвардии, МЧС, МВД и частей Минобороны провели трехдневные учения по борьбе с террористами на военных объектах в Свободном и Верхней Салде. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. «Оперштаб в Свердловской области провел антитеррористические учения. На протяжении трех дней подразделения МВД, Росгвардии, МЧС, ФСБ, частей МО РФ, областных органов исполнительной власти, администрации Верхней и Нижней Салды и Свободного оттачивали взаимодействие и боевую слаженность. Цели, направленные на отработку сил по пресечению условной террористической угрозы на военных объектах, достигнуты», — сообщили URA.RU в ведомстве. Учения проходили с 1 по 3 ноября в городской черте и лесном массиве. На территории Верхнесалдинского округа были обнаружены и нейтрализованы четыре учебные диверсионные группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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