В ХМАО мэрия предлагает осужденным ухаживать за животными

Приют для собак (Архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганске (ХМАО) список организаций и предприятий, в которых осужденные отбывают наказания, назначенные судом в виде обязательных работ, пополнился местным зоозащитным обществом «Правом на жизнь», занятым спасением бездомных кошек и собак. Соответствующее постановление издала глава города Эльвира Бугай.

В опубликованном нефтеюганской мэрией документе уточняется, что решение было принято на основе письменных обращений от представителей «Право на жизнь». Теперь согласно постановлению, осужденные за нетяжкие преступления смогут помогать зоозащитникам в уходе за животными без хозяев раз в день не более четырех часов, как того требует законодательство.

Всего в списке мест для отбывания наказания в виде обязательных работ осужденных 11 обществ и организаций Нефтеюганска. Среди них значатся ресурсоснабжающие компании «Юганскводоканал» и «Югансктранстеплосервис», управляющая компания «СибСпецСтрой, муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика».

Ранее мэрия Ханты-Мансийска анонсировала создание новых площадок для выгула и дрессировки собак.Новые выгульники чиновники обещали обустроить на пяти городских локациях.