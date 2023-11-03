03 ноября 2023

В ХМАО мэрия предлагает осужденным ухаживать за животными

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь "Маяк" перед летней сменой. Свердловская область, Сысерть, собака, щенок, сторожевой пес, питомец, сторожевая собака, передержка, собачий приют
Приют для собак (Архивное фото) Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) список организаций и предприятий, в которых осужденные отбывают наказания, назначенные судом в виде обязательных работ, пополнился местным зоозащитным обществом «Правом на жизнь», занятым спасением бездомных кошек и собак. Соответствующее постановление издала глава города Эльвира Бугай.

В опубликованном нефтеюганской мэрией документе уточняется, что решение было принято на основе письменных обращений от представителей «Право на жизнь». Теперь согласно постановлению, осужденные за нетяжкие преступления смогут помогать зоозащитникам в уходе за животными без хозяев раз в день не более четырех часов, как того требует законодательство.

Всего в списке мест для отбывания наказания в виде обязательных работ осужденных 11 обществ и организаций Нефтеюганска. Среди них значатся ресурсоснабжающие компании «Юганскводоканал» и «Югансктранстеплосервис», управляющая компания «СибСпецСтрой, муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика».

Ранее мэрия Ханты-Мансийска анонсировала создание новых площадок для выгула и дрессировки собак.Новые выгульники чиновники обещали обустроить на пяти городских локациях.

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В Нефтеюганске (ХМАО) список организаций и предприятий, в которых осужденные отбывают наказания, назначенные судом в виде обязательных работ, пополнился местным зоозащитным обществом «Правом на жизнь», занятым спасением бездомных кошек и собак. Соответствующее постановление издала глава города Эльвира Бугай. В опубликованном нефтеюганской мэрией документе уточняется, что решение было принято на основе письменных обращений от представителей «Право на жизнь». Теперь согласно постановлению, осужденные за нетяжкие преступления смогут помогать зоозащитникам в уходе за животными без хозяев раз в день не более четырех часов, как того требует законодательство. Всего в списке мест для отбывания наказания в виде обязательных работ осужденных 11 обществ и организаций Нефтеюганска. Среди них значатся ресурсоснабжающие компании «Юганскводоканал» и «Югансктранстеплосервис», управляющая компания «СибСпецСтрой, муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика». Ранее мэрия Ханты-Мансийска анонсировала создание новых площадок для выгула и дрессировки собак.Новые выгульники чиновники обещали обустроить на пяти городских локациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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