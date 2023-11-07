В Копейске назвали дату ремонта женской консультации

Женскую консультацию Копейска планируют отремонтировать в 2024 году
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Средняя общеобразовательная школа N 106, ремонт школы, рабочий, новогоднее оформление, школа 106
Сейчас специалисты готовят проектно-сметную документацию Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, готовят проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта здания женской консультации. Об этом сообщили в пресс-службе горбольницы Копейска.

«Предусмотрено финансирование в размере 1,5 миллионов рублей для разработки проектно-сметной документации здания женской консультации. После завершения работ по подготовке документов и уточнения стоимости сметной стоимости ремонта будет произведен ремонт. Ориентировочные сроки выполнения капитального ремонта — 2024 год», — уточнили в пресс-службе медучреждения.

О плачевном состоянии помещений женской консультации рассказали местные жители в соцсетях. По словам посетительниц, несколько лет назад в здании произвели ремонт регистратуры, однако туалеты и гардеробы остались без ремонта. Пациентки уточнили, что сложнее всего пользоваться старыми туалетами беременным, которые не могут развернуться в тесном санузле.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, готовят проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта здания женской консультации. Об этом сообщили в пресс-службе горбольницы Копейска. «Предусмотрено финансирование в размере 1,5 миллионов рублей для разработки проектно-сметной документации здания женской консультации. После завершения работ по подготовке документов и уточнения стоимости сметной стоимости ремонта будет произведен ремонт. Ориентировочные сроки выполнения капитального ремонта — 2024 год», — уточнили в пресс-службе медучреждения. О плачевном состоянии помещений женской консультации рассказали местные жители в соцсетях. По словам посетительниц, несколько лет назад в здании произвели ремонт регистратуры, однако туалеты и гардеробы остались без ремонта. Пациентки уточнили, что сложнее всего пользоваться старыми туалетами беременным, которые не могут развернуться в тесном санузле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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