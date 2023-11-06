Куйвашев заплатил волонтерам, которые боролись с лесными пожарами

07 ноября 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Лесные пожары в Свердловской области бушевали весной (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Добровольцам, которые весной боролись с лесными пожарами в Свердловской области, выплатят более миллиона рублей. Решение о поощрении волонтеров принял свердловский губернатор Евгений Кувашев, сообщили в пресс-службе департамента информполитики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев направил более миллиона рублей на выплаты добровольцам, которые боролись с лесными пожарами. Решение о поощрении волонтеров было принято еще в мае», — пишет telegram-канал «Свердловский пул». Тем, кто помогал задерживать виновников возгораний, выплатят по 100 тысяч рублей. «50 тысяч рублей составляет выплата за предоставление достоверных сведений о виновнике пожара», — добавили в ДИП. Чтобы получить выплату, необходимо было подать заявление в Минприроды региона.

Добровольцам, которые весной боролись с лесными пожарами в Свердловской области, выплатят более миллиона рублей. Решение о поощрении волонтеров принял свердловский губернатор Евгений Кувашев, сообщили в пресс-службе департамента информполитики региона (ДИП). «Евгений Куйвашев направил более миллиона рублей на выплаты добровольцам, которые боролись с лесными пожарами. Решение о поощрении волонтеров было принято еще в мае», — пишет telegram-канал «Свердловский пул». Тем, кто помогал задерживать виновников возгораний, выплатят по 100 тысяч рублей. «50 тысяч рублей составляет выплата за предоставление достоверных сведений о виновнике пожара», — добавили в ДИП. Чтобы получить выплату, необходимо было подать заявление в Минприроды региона.