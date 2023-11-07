07 ноября 2023

В Свердловской области пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи. Фото

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Силовики начали розыск пропавшего пенсионера Фото:

В Пышминском городском округе (Свердловская область) 7 ноября пропал 80-летний Николай Аптин. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал пожилой человек! Местонахождение Аптина Николая Васильевича неизвестно с 7 ноября. Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в рубашку в клетку на флисе, черную кожаную куртку, черную вязаную шапку, камуфляжные штаны и синие полусапожки дутыши синего цвета. Нуждается в медпомощи», — сказано в сообщении.

Поисками пропавшего уже занялись сотрудники ОВД Пышминского ГО. Информацию о мужчине можно сообщить по телефонам: +7 343 722-13-93 или 102.

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В Пышминском городском округе (Свердловская область) 7 ноября пропал 80-летний Николай Аптин. Мужчина нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал пожилой человек! Местонахождение Аптина Николая Васильевича неизвестно с 7 ноября. Приметы: рост 160 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в рубашку в клетку на флисе, черную кожаную куртку, черную вязаную шапку, камуфляжные штаны и синие полусапожки дутыши синего цвета. Нуждается в медпомощи», — сказано в сообщении. Поисками пропавшего уже занялись сотрудники ОВД Пышминского ГО. Информацию о мужчине можно сообщить по телефонам: +7 343 722-13-93 или 102.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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