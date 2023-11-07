07 ноября 2023

В Екатеринбурге дважды отменили рейс в Таджикистан. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, самолет
Причина второй отмены рейса Екатеринбург — Душанбе неизвестна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово дважды отменили вылет рейса SZ-210 авиакомпании Somon Air в Душанбе (Таджикистан). Воздушное судно B-737 еще 2 ноября должно было вылететь из столицы Урала. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс SZ-210 из Екатеринбурга в Душанбе отменен. Самолет должен был вылететь 9 ноября в 01:00 часа и приземлиться в Таджикистане в 04:00 часа по местному времени», — следует из онлайн-табло Кольцово. Вылет лайнера из Екатеринбурга 2 ноября в 01:00 часа также отменили.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Кольцово не состоялся вылет рейса SZ-210. Причина отмены полета неизвестна.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово дважды отменили вылет рейса SZ-210 авиакомпании Somon Air в Душанбе (Таджикистан). Воздушное судно B-737 еще 2 ноября должно было вылететь из столицы Урала. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. «Рейс SZ-210 из Екатеринбурга в Душанбе отменен. Самолет должен был вылететь 9 ноября в 01:00 часа и приземлиться в Таджикистане в 04:00 часа по местному времени», — следует из онлайн-табло Кольцово. Вылет лайнера из Екатеринбурга 2 ноября в 01:00 часа также отменили. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что в Кольцово не состоялся вылет рейса SZ-210. Причина отмены полета неизвестна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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