Причина второй отмены рейса Екатеринбург — Душанбе неизвестна Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово дважды отменили вылет рейса SZ-210 авиакомпании Somon Air в Душанбе (Таджикистан). Воздушное судно B-737 еще 2 ноября должно было вылететь из столицы Урала. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

«Рейс SZ-210 из Екатеринбурга в Душанбе отменен. Самолет должен был вылететь 9 ноября в 01:00 часа и приземлиться в Таджикистане в 04:00 часа по местному времени», — следует из онлайн-табло Кольцово. Вылет лайнера из Екатеринбурга 2 ноября в 01:00 часа также отменили.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что в Кольцово не состоялся вылет рейса SZ-210. Причина отмены полета неизвестна.