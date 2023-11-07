В екатеринбургском аэропорту Кольцово дважды отменили вылет рейса SZ-210 авиакомпании Somon Air в Душанбе (Таджикистан). Воздушное судно B-737 еще 2 ноября должно было вылететь из столицы Урала. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
«Рейс SZ-210 из Екатеринбурга в Душанбе отменен. Самолет должен был вылететь 9 ноября в 01:00 часа и приземлиться в Таджикистане в 04:00 часа по местному времени», — следует из онлайн-табло Кольцово. Вылет лайнера из Екатеринбурга 2 ноября в 01:00 часа также отменили.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
Ранее URA.RU писало, что в Кольцово не состоялся вылет рейса SZ-210. Причина отмены полета неизвестна.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.