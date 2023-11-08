Украинский военнопленный рассказал об обмане с выплатами за погибших солдат

Боец ВСУ Кузьмич: украинское командование не платит компенсации семьям погибших

09 ноября 2023 в 02:42 Размер текста - 17 +

Командование ВСУ старается не отдавать семьям погибших компенсацию, заявил Юрий Кузьмич Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинское командование делает все, чтобы не платить компенсации семьям погибших воинов. Об этом заявил пленный боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич. «Если солдат погиб, его забрали с позиции и он не был в ВСУшных перчатках, очках тактических, в каске, в бронежилете, которые выдавало государство, то его семье 15 миллионов (гривен за гибель солдата ВСУ — прим. URA.RU) не выдадут. Они стараются,15 миллионов вообще не выдавать, чтобы себе в карман запихать», — передает слова Юрия Кузьмича РИА Новости. Боец рассказал, что командование проворачивает различного рода схемы с деньгами, которые должны выплачивать солдатам. По его словам, причитающиеся выплаты начальники ВСУ задерживают, используя деньги для вкладов и получения с них процентов. В июле другой украинский военный, Станислав Кадалов рассказал, как командование подразделения ВСУ обмануло своих солдат во время боя. По его словам, начальники поставили военнослужащим боевую задачу захватить позицию, утверждая, что российские военные ее покинули. На самом же деле, как отмечал Кадалов, россияне не собирались никуда уходить, из-за чего его подразделение понесло тяжелые потери.

Украинское командование делает все, чтобы не платить компенсации семьям погибших воинов. Об этом заявил пленный боец 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Кузьмич. «Если солдат погиб, его забрали с позиции и он не был в ВСУшных перчатках, очках тактических, в каске, в бронежилете, которые выдавало государство, то его семье 15 миллионов (гривен за гибель солдата ВСУ — прим. URA.RU) не выдадут. Они стараются,15 миллионов вообще не выдавать, чтобы себе в карман запихать», — передает слова Юрия Кузьмича РИА Новости. Боец рассказал, что командование проворачивает различного рода схемы с деньгами, которые должны выплачивать солдатам. По его словам, причитающиеся выплаты начальники ВСУ задерживают, используя деньги для вкладов и получения с них процентов. В июле другой украинский военный, Станислав Кадалов рассказал, как командование подразделения ВСУ обмануло своих солдат во время боя. По его словам, начальники поставили военнослужащим боевую задачу захватить позицию, утверждая, что российские военные ее покинули. На самом же деле, как отмечал Кадалов, россияне не собирались никуда уходить, из-за чего его подразделение понесло тяжелые потери.