В Челябинске школьница покончила с собой

Сейчас выясняются обстоятельства из-за которых школьница решилась на суицид.
В Челябинске 14-летняя школьница покончила с собой. Об этом URA.RU 9 ноября сообщил источник в силовых структурах.
«Тело девочки с признаками суицида в квартире нашли родители. На место была вызвана бригада медиков, которая зафиксировала смерть», — рассказал источник.
По данным URA.RU, девочка училась в шестом классе. Причины, толкнувшие ее на такой поступок, неизвестны.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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