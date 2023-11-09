В Челябинске школьница покончила с собой

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Сейчас выясняются обстоятельства из-за которых школьница решилась на суицид. Фото:

В Челябинске 14-летняя школьница покончила с собой. Об этом URA.RU 9 ноября сообщил источник в силовых структурах.

«Тело девочки с признаками суицида в квартире нашли родители. На место была вызвана бригада медиков, которая зафиксировала смерть», — рассказал источник.

По данным URA.RU, девочка училась в шестом классе. Причины, толкнувшие ее на такой поступок, неизвестны.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Челябинске 14-летняя школьница покончила с собой. Об этом URA.RU 9 ноября сообщил источник в силовых структурах. «Тело девочки с признаками суицида в квартире нашли родители. На место была вызвана бригада медиков, которая зафиксировала смерть», — рассказал источник. По данным URA.RU, девочка училась в шестом классе. Причины, толкнувшие ее на такой поступок, неизвестны. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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