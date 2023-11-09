09 ноября 2023

Ельцин Центр покидает ключевой руководитель

Операционный директор Ельцин Центра Ольга Жданович покидает свой пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка "Андеграунд 90-х. Художники на танцполе" в арт-галерее Ельцин Центра. Екатеринбург, картины, ельцин центр, выставка, жданович ольга
Жданович проработала в Ельцин Центре восемь лет Фото:

Операционный директор Ельцин Центра Ольга Жданович решила покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центра.

«Ольга Жданович уходит сегодня, после Ельцин Центра она собирается заниматься развитием личных проектов», — заявили представители центра. Кто займет ее должность — пока неизвестно.

За последний год это не первое увольнение из Ельцин Центра. Ранее учреждение спустя пять лет работы покинула глава пресс-службы Евгения Капитонихина, а до этого — директор арт-галереи Илья Шипиловских, его место заняла Светлана Усольцева.

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Операционный директор Ельцин Центра Ольга Жданович решила покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центра. «Ольга Жданович уходит сегодня, после Ельцин Центра она собирается заниматься развитием личных проектов», — заявили представители центра. Кто займет ее должность — пока неизвестно. За последний год это не первое увольнение из Ельцин Центра. Ранее учреждение спустя пять лет работы покинула глава пресс-службы Евгения Капитонихина, а до этого — директор арт-галереи Илья Шипиловских, его место заняла Светлана Усольцева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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