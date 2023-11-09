Ельцин Центр покидает ключевой руководитель

Жданович проработала в Ельцин Центре восемь лет
Операционный директор Ельцин Центра Ольга Жданович решила покинуть свой пост по собственному желанию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе центра.
«Ольга Жданович уходит сегодня, после Ельцин Центра она собирается заниматься развитием личных проектов», — заявили представители центра. Кто займет ее должность — пока неизвестно.
За последний год это не первое увольнение из Ельцин Центра. Ранее учреждение спустя пять лет работы покинула глава пресс-службы Евгения Капитонихина, а до этого — директор арт-галереи Илья Шипиловских, его место заняла Светлана Усольцева.
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