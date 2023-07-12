В Ельцин Центре сменилась ответственная за репутацию учреждения

Ельцин Центр покинула пресс-секретарь Евгения Капитонихина

Евгения Капитонихина посвятила Ельцин Центру последние пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спустя пять лет работы в Ельцин Центре его покинула глава пресс-службы Евгения Капитонихина. Она решила отправиться в творческий отпуск. Место заняла Елена Володарская. Об этом URA.RU рассказала сама экс-глава пиар-службы центра.

«В середине июня я действительно завершила работу в команде президентского центра, где проработала ровно пять лет. Я приняла решение уйти в творческий отпуск, и руководители отнеслись к этому с пониманием. Длительное сотрудничество с такой мощной и активной культурной институцией, привлекающей внимание всех и вся, требует постоянной и полной отдачи», — пояснила Капитонихина.

Сейчас бывшая глава пресс-службы ЕЦ планирует посвятить себя личным целям. Однако свое сотрудничество с учреждением она не прекращает — планирует выступать в качестве независимого специалиста. Новой главой отдела стала Елена Володарская.

Ельцин Центр часто становится предметом спора среди федеральных и региональных спикеров. Не так давно о начавшейся проверке Минюста РФ в отношении учреждения заявил замминистра Олег Свириденко. С проверкой даже приезжал помощник президента РФ Владимир Мединский. Несмотря на нападки со стороны режиссера Сергея Михалкова, певицы Виктории Цыгановой, ведущего Владимира Соловьева, за учреждение заступались мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, свердловский губернатор Евгений Куйвашев и представители Госдумы РФ.