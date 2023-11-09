09 ноября 2023

У творческой элиты Перми будет больше шансов получить деньги от мэрии

Власти Перми расширяют список номинаций премии в сфере искусства
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение премий в области искусства и культуры Пермского края. Пермь, театр, перформанс, люди куклы
Премия города Перми в сфере культуры и искусства вручается ежегодно (архивное фото) Фото:

Власти Перми расширяют список номинаций ежегодной премии, которую вручают представителям творческих профессий. Согласно проекту решения, премия города Перми в сфере культуры и искусства будет вручаться в девяти номинациях, а не в семи, как сейчас.

«Дополнить абзацами следующего содержания: «премия имени Людмилы Павловны Сахаровой — за педагогическое мастерство в сфере искусства; премия имени Юрия Васильевича Агафонова — за высокое исполнительское мастерство в сфере музыкального искусства», — говорится в тексте документа. Проект опубликован на сайте мэрии.

Изменения предстоит утвердить депутатам городской думы на ближайшем пленарном заседании. Сейчас у премии семь номинаций: за лучшую работу в жанре хореографии; в жанре драматического искусства; за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства; за лучшее произведение художественной литературы; за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства; за лучшую режиссерскую работу в театре, кинематографии и на телевидении; за вклад в культурно-просветительскую деятельность. Размер премии — 100 тысяч рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми расширяют список номинаций ежегодной премии, которую вручают представителям творческих профессий. Согласно проекту решения, премия города Перми в сфере культуры и искусства будет вручаться в девяти номинациях, а не в семи, как сейчас. «Дополнить абзацами следующего содержания: «премия имени Людмилы Павловны Сахаровой — за педагогическое мастерство в сфере искусства; премия имени Юрия Васильевича Агафонова — за высокое исполнительское мастерство в сфере музыкального искусства», — говорится в тексте документа. Проект опубликован на сайте мэрии. Изменения предстоит утвердить депутатам городской думы на ближайшем пленарном заседании. Сейчас у премии семь номинаций: за лучшую работу в жанре хореографии; в жанре драматического искусства; за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства; за лучшее произведение художественной литературы; за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства; за лучшую режиссерскую работу в театре, кинематографии и на телевидении; за вклад в культурно-просветительскую деятельность. Размер премии — 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...