У творческой элиты Перми будет больше шансов получить деньги от мэрии

Власти Перми расширяют список номинаций премии в сфере искусства

10 ноября 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Премия города Перми в сфере культуры и искусства вручается ежегодно (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти Перми расширяют список номинаций ежегодной премии, которую вручают представителям творческих профессий. Согласно проекту решения, премия города Перми в сфере культуры и искусства будет вручаться в девяти номинациях, а не в семи, как сейчас. «Дополнить абзацами следующего содержания: «премия имени Людмилы Павловны Сахаровой — за педагогическое мастерство в сфере искусства; премия имени Юрия Васильевича Агафонова — за высокое исполнительское мастерство в сфере музыкального искусства», — говорится в тексте документа. Проект опубликован на сайте мэрии. Изменения предстоит утвердить депутатам городской думы на ближайшем пленарном заседании. Сейчас у премии семь номинаций: за лучшую работу в жанре хореографии; в жанре драматического искусства; за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства; за лучшее произведение художественной литературы; за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства; за лучшую режиссерскую работу в театре, кинематографии и на телевидении; за вклад в культурно-просветительскую деятельность. Размер премии — 100 тысяч рублей.

Власти Перми расширяют список номинаций ежегодной премии, которую вручают представителям творческих профессий. Согласно проекту решения, премия города Перми в сфере культуры и искусства будет вручаться в девяти номинациях, а не в семи, как сейчас. «Дополнить абзацами следующего содержания: «премия имени Людмилы Павловны Сахаровой — за педагогическое мастерство в сфере искусства; премия имени Юрия Васильевича Агафонова — за высокое исполнительское мастерство в сфере музыкального искусства», — говорится в тексте документа. Проект опубликован на сайте мэрии. Изменения предстоит утвердить депутатам городской думы на ближайшем пленарном заседании. Сейчас у премии семь номинаций: за лучшую работу в жанре хореографии; в жанре драматического искусства; за исполнительское мастерство или создание лучшего произведения в жанре музыкального искусства; за лучшее произведение художественной литературы; за лучшую творческую работу в сфере изобразительного искусства; за лучшую режиссерскую работу в театре, кинематографии и на телевидении; за вклад в культурно-просветительскую деятельность. Размер премии — 100 тысяч рублей.