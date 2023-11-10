В Ханты-Мансийске появится стела города трудовой доблести

В Ханты-Мансийске определяют место для установки стелы Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Ханты-Мансийске (ХМАО) обсуждают вид и место размещения будущей стелы. Ее установят благодаря тому, что городу присвоили звание «Города трудовой доблести». Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

«Мы ставим перед собой задачу вместе с горожанами создать уникальный объект, который бы стал символом исторической памяти о трудовом подвиге ханты-мансийцев. Важно не только создать скульптуру, но и органично интегрировать ее в городское пространство. Необходимо наполнить ее глубоким патриотическим смыслом, образовать величественное и красивое место, где можно было бы рассказывать детям о славной истории нашего города, где бы людям хотелось бы проводить свободное время», — написал глава города в telegram-канале.

По словам главы города, он провел рабочую встречу с представителями «Российского военно-исторического общества», разрабатывающими дизайн-проекты памятных стел во всех «Городах трудовой доблести» России. Ряшин также предложил создать площадь трудовой доблести, которая станет одним из главных украшений города.

В результате обсуждений скульптор Денис Стритович и архитектор Кирилл Сокольский рассказали об уже реализованных проектах, выслушали предложения горожан — общественников, историков, краеведов. При этом эксперты успели осмотреть перспективные территории, которые могли бы подойди под строительство стелы.

Ранее в сентябре президент России Владимир Путин одобрил присвоение Ханты-Мансийску почетного звания «Город трудовой доблести». Звание присваивается городам, жители которых принимали активное участие в ВОВ. Глава региона Наталья Комарова подтвердила весомый вклад города в Победу не только города, но и всей Югры, а также каждого жителя автономного округа того времени.