Пермякам предложили скромнее праздновать Сабантуй

12 ноября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Счетная палата Пермского края предложила урезать расходы на проведение сельского Сабантуя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Контрольно-счетная палата Пермского края предложила сократить расходы на проведение Сабантуя, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Об этом сообщили СМИ. «Контрольно-счетная палата Пермского края предложила уменьшить расходы на Всероссийский сельский Сабантуй. На эти цели планировалось потратить 85 миллионов рублей из краевой казны», — передает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, правительство Пермского края не планирует сокращать финансирование Сабантуя. Чиновники не увидели основания для урезания бюджета праздника. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Сабантуй занимает особое место в календаре национальных праздников региона. Он добавил, что праздник пройдет в Барде и это будет отличный подарок Бардымскому округу, который в 2024 году отметит свое 100-летие.

Контрольно-счетная палата Пермского края предложила сократить расходы на проведение Сабантуя, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Об этом сообщили СМИ. «Контрольно-счетная палата Пермского края предложила уменьшить расходы на Всероссийский сельский Сабантуй. На эти цели планировалось потратить 85 миллионов рублей из краевой казны», — передает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, правительство Пермского края не планирует сокращать финансирование Сабантуя. Чиновники не увидели основания для урезания бюджета праздника. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Сабантуй занимает особое место в календаре национальных праздников региона. Он добавил, что праздник пройдет в Барде и это будет отличный подарок Бардымскому округу, который в 2024 году отметит свое 100-летие.