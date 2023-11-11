11 ноября 2023
10 ноября 2023

Пермякам предложили скромнее праздновать Сабантуй

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй. Троицк, артисты, танец, сабантуй, праздник
Счетная палата Пермского края предложила урезать расходы на проведение сельского Сабантуя Фото:

Контрольно-счетная палата Пермского края предложила сократить расходы на проведение Сабантуя, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Об этом сообщили СМИ.

«Контрольно-счетная палата Пермского края предложила уменьшить расходы на Всероссийский сельский Сабантуй. На эти цели планировалось потратить 85 миллионов рублей из краевой казны», — передает «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, правительство Пермского края не планирует сокращать финансирование Сабантуя. Чиновники не увидели основания для урезания бюджета праздника.

Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Сабантуй занимает особое место в календаре национальных праздников региона. Он добавил, что праздник пройдет в Барде и это будет отличный подарок Бардымскому округу, который в 2024 году отметит свое 100-летие.

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Контрольно-счетная палата Пермского края предложила сократить расходы на проведение Сабантуя, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Об этом сообщили СМИ. «Контрольно-счетная палата Пермского края предложила уменьшить расходы на Всероссийский сельский Сабантуй. На эти цели планировалось потратить 85 миллионов рублей из краевой казны», — передает «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, правительство Пермского края не планирует сокращать финансирование Сабантуя. Чиновники не увидели основания для урезания бюджета праздника. Ранее губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подчеркнул на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что Сабантуй занимает особое место в календаре национальных праздников региона. Он добавил, что праздник пройдет в Барде и это будет отличный подарок Бардымскому округу, который в 2024 году отметит свое 100-летие.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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