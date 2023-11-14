Оператор карт «Мир» одобрил прием платежей российскими банками за рубежом

Глава НСПК Комлев: использование терминалов «Мир» за рубежом разрешено

14 ноября 2023 в 10:23 Размер текста - 17 +

Использование терминалов «Мир» за рубежом не запрещено законом, заявил Владимир Комлев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оператор карт «Мир» разрешает российским банкам осуществлять прием платежей за рубежом. Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир», Владимир Комлев. «Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «Мир», — передает слова Комлева РБК. Он добавил, что НСПК может предоставить дополнительные разъяснения по этому вопросу банкам, что поможет устранить неопределенность при приеме подобных платежей. Для продвижения карт «Мир» за границей Банк России и платежная система активно ведут переговоры с иностранными банками и платежными сервисами, но из-за риска санкций процесс усложняется. Установка терминалов за рубежом становится одним из способов решения этой проблемы.

Оператор карт «Мир» разрешает российским банкам осуществлять прием платежей за рубежом. Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором карт «Мир», Владимир Комлев. «Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «Мир», — передает слова Комлева РБК. Он добавил, что НСПК может предоставить дополнительные разъяснения по этому вопросу банкам, что поможет устранить неопределенность при приеме подобных платежей. Для продвижения карт «Мир» за границей Банк России и платежная система активно ведут переговоры с иностранными банками и платежными сервисами, но из-за риска санкций процесс усложняется. Установка терминалов за рубежом становится одним из способов решения этой проблемы.