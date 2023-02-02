Turkish Airlines возобновила оплату по российским картам

03 февраля 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Билеты на сайте Turkish Airlines можно купить с помощью российских карт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Билеты на сайте авиакомпании Turkish Airlines вновь можно приобрести с помощью карт российских банков. Для оплаты принимаются карты платежных систем «Мир», Visa и Mastercard. Об этом сообщили в службе поддержки компании. «Платежи по российским картам уже некоторое время снова проходят. Оплата принимается не всегда, есть случаи отказов в операциях или отмены билета сразу после списания средств», — приводят сообщение службы поддержки авиакомпании «Известия». При отказе деньги возвращают в течение двух рабочих дней, уточнили там. Если оплатить билет российской картой не получается, в авиакомпании рекомендуют воспользоваться иностранной картой или приобрести у представителей (в офисах продаж или у агентов). Об успешных покупках россияне пишут на форумах для туристов. В службе поддержки другой популярной турецкой авиакомпании Pegasus Airlines уточнили, что приобретение билетов по российским картам по-прежнему недоступно. Жители РФ могут воспользоваться китайской картой UnionPay. Ранее Turkish Airlines начала принимать оплату билета в рублях. Ограничения в отношении российских банков связаны с антироссийскими санкциями западных стран из-за спецоперации РФ на Украине. Зарубежные компании перестали принимать оплату с российских карт Visa и Mastercard после отключения России от SWIFT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Билеты на сайте авиакомпании Turkish Airlines вновь можно приобрести с помощью карт российских банков. Для оплаты принимаются карты платежных систем «Мир», Visa и Mastercard. Об этом сообщили в службе поддержки компании. «Платежи по российским картам уже некоторое время снова проходят. Оплата принимается не всегда, есть случаи отказов в операциях или отмены билета сразу после списания средств», — приводят сообщение службы поддержки авиакомпании «Известия». При отказе деньги возвращают в течение двух рабочих дней, уточнили там. Если оплатить билет российской картой не получается, в авиакомпании рекомендуют воспользоваться иностранной картой или приобрести у представителей (в офисах продаж или у агентов). Об успешных покупках россияне пишут на форумах для туристов. В службе поддержки другой популярной турецкой авиакомпании Pegasus Airlines уточнили, что приобретение билетов по российским картам по-прежнему недоступно. Жители РФ могут воспользоваться китайской картой UnionPay. Ранее Turkish Airlines начала принимать оплату билета в рублях. Ограничения в отношении российских банков связаны с антироссийскими санкциями западных стран из-за спецоперации РФ на Украине. Зарубежные компании перестали принимать оплату с российских карт Visa и Mastercard после отключения России от SWIFT.