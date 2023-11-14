В Екатеринбург привезут шоу, аналогов которого нет в мире

В Екатеринбурге презентуют шоу «Спящая красавица» от Татьяны Навки

14 ноября 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Татьяна Навка ежегодно создает спектакли по мотивам сказок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», аналогов которого нет в мире. Олимпийские чемпионы будут исполнять трюки, а дополнять все это будут декорации-трансформеры, световое и фаер-шоу, заявила на пресс-конференции российская фигуристка и автор постановки Татьяна Навка. «Каждый год я задумываюсь о сказке, которую я буду брать в следующем году. При выборе ориентируюсь на то, чтобы было интересно мне и моему ребенку, а также ставлю себя на место зрителя. Стараюсь брать сказки, которые до меня никто не переносил на коньки», — передает слова Навки корреспондент URA.RU. В этот раз выбор пал на произведение Шарля Перро, но у него появилась собственная интерпретация, где русская сказка соседствует с образами из фильма «Малефисента» Роберта Стромберга. На создание «Спящая красавица. Легенда двух королевств» ушло около девяти месяцев, а над проектом работало около 500 человек. Как признается Татьяна Навка, в Екатеринбурге зрители увидят неполную версию шоу, потому что не все дворцы спорта соответствуют техническим стандартам. Например, олимпийские чемпионы должны подниматься под небосводы ледового дворца, но осуществить это можно не во всех городах России. Постановку Навки уже успели оценить в ОАЭ и Катаре, также вскоре ее покажут в Китае. А с 30 ноября по 1 декабря ее увидят екатеринбуржцы, которые увидят более 100 костюмов и актерское мастерство единственной в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании Алины Загитовой, олимпийских чемпионов Викторий Синициной и Никиты Кацалапова, фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко. Несмотря на то, что ранее жители Екатеринбурга могли видеть спектакль на льду от Ильи Авербуха «Кармен», в котором главную роль исполнят спортсменка Евгения Медведева, Навка уверена, что это не помешает ее шоу быть успешным в столице Урала. «Я начинала свою профессиональную карьеру после спорта вместе с Ильей. Мы ставили постановки „Огни большого города“, „Кармен“. К Илье я отношусь с огромным уважением, но у каждого своя дорога и видение. У зрителей будет возможность сравнить [два шоу]», — считает фигуристка. Ранее стало известно, что Татьяна Навка привезет в Екатеринбург ледовое шоу «Спящая красавица». Зрителей удивят мэппингом BlackTrax, который позволяет накладывать видео на движущиеся объекты. Музыкальное сопровождение шоу обеспечили такие артисты, как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов, Гарик Харламов, Екатерина Варнава и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге покажут ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», аналогов которого нет в мире. Олимпийские чемпионы будут исполнять трюки, а дополнять все это будут декорации-трансформеры, световое и фаер-шоу, заявила на пресс-конференции российская фигуристка и автор постановки Татьяна Навка. «Каждый год я задумываюсь о сказке, которую я буду брать в следующем году. При выборе ориентируюсь на то, чтобы было интересно мне и моему ребенку, а также ставлю себя на место зрителя. Стараюсь брать сказки, которые до меня никто не переносил на коньки», — передает слова Навки корреспондент URA.RU. В этот раз выбор пал на произведение Шарля Перро, но у него появилась собственная интерпретация, где русская сказка соседствует с образами из фильма «Малефисента» Роберта Стромберга. На создание «Спящая красавица. Легенда двух королевств» ушло около девяти месяцев, а над проектом работало около 500 человек. Как признается Татьяна Навка, в Екатеринбурге зрители увидят неполную версию шоу, потому что не все дворцы спорта соответствуют техническим стандартам. Например, олимпийские чемпионы должны подниматься под небосводы ледового дворца, но осуществить это можно не во всех городах России. Постановку Навки уже успели оценить в ОАЭ и Катаре, также вскоре ее покажут в Китае. А с 30 ноября по 1 декабря ее увидят екатеринбуржцы, которые увидят более 100 костюмов и актерское мастерство единственной в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании Алины Загитовой, олимпийских чемпионов Викторий Синициной и Никиты Кацалапова, фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко. Несмотря на то, что ранее жители Екатеринбурга могли видеть спектакль на льду от Ильи Авербуха «Кармен», в котором главную роль исполнят спортсменка Евгения Медведева, Навка уверена, что это не помешает ее шоу быть успешным в столице Урала. «Я начинала свою профессиональную карьеру после спорта вместе с Ильей. Мы ставили постановки „Огни большого города“, „Кармен“. К Илье я отношусь с огромным уважением, но у каждого своя дорога и видение. У зрителей будет возможность сравнить [два шоу]», — считает фигуристка. Ранее стало известно, что Татьяна Навка привезет в Екатеринбург ледовое шоу «Спящая красавица». Зрителей удивят мэппингом BlackTrax, который позволяет накладывать видео на движущиеся объекты. Музыкальное сопровождение шоу обеспечили такие артисты, как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Ани Лорак, Анастасия Стоцкая, Александр Панайотов, Гарик Харламов, Екатерина Варнава и другие.