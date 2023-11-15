Полиция задержала пермячку, напавшую с топором на адвоката

Напавшая сейчас находится под стражей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кизеле (Пермский край) местная жительница пришла домой к женщине-адвокату и напала на нее с топором. Напавшая не смогла убить свою жертву, злоумышленницу задержала полиция, сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. По сообщениям СМИ жертвой нападения была адвокат.

«По данным следствия, 13 ноября 2023 года в городе Кизеле в дневное время подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись топором, пришла к квартире, где проживала местная жительница. Когда потерпевшая открыла дверь в квартиру, подозреваемая напала на нее и нанесла множественные удары топором по голове и телу потерпевшей», — говорится в telegram-канале. Пострадавшей уже оказана медпомощь. Расследование продолжается, в отношении нападавшей возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщает «КП-Пермь», пострадавшей является местная жительница, которая ранее работала судьей, а после ухода с должности устроилась адвокатом. По одной из версий, подозреваемая, которая работала охранником в школе и имеет детей, совершила нападение из-за адвокатской деятельности женщины.

По словам очевидцев, нападение было совершено в день рождения адвоката. В тот день к ней в дверь постучалась подозреваемая и сообщила, что пришла доставка цветов. Пострадавшая поверила и открыла дверь, после чего на нее накинулась подозреваемая. Жертва нападения активно сопротивлялась и звала на помощь, соседи сразу же вызвали полицию, благодаря чему женщине удалось спастись.