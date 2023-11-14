14 ноября 2023

Омбудсмен ХМАО помогла бойцу завершить лечение перед отправкой на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа госпиталя, организованном в кардиоцентре Мариуполя. Украина, госпиталь, раненый, донбасс, палата, больница
Военнослужащий опасался, что он отправится на передовую не долечившись Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова помогла мобилизованному из Октябрьского района (ХМАО), заболевшему в зоне СВО. Мужчина опасался, что его, не долечив, отправят на передовую. Об этом агентству URA.RU сообщили в аппарате окружного омбудсмена.

«По ходатайству Уполномоченного в военную прокуратуру Краснодарского гарнизона военнослужащий был направлен в военный госпиталь г. Екатеринбурга. Была проведена военно-врачебная комиссия (ВВК), установлена категория „Г“ (временно не годен к военной службе, предоставлен отпуск по болезни). В настоящее время военнослужащий проходит реабилитацию и получает лечение по месту жительства», — сообщили в аппарате омбудсмена Югры.

Представитель военнослужащего обратился к Стребковой после того, как тот заболел в зоне боевых действий. Сначала югорчанин проходил лечение в военных госпиталях, после предоставления отпуска по болезни, он продолжил лечиться в больнице. Однако, когда время отпуска закончилось, бойца определили в полк выздоравливающих, откуда после прохождения ВВК солдат отправляют на СВО. При этом югорчанин до конца не вылечился.

«Заявитель и сам военнослужащий выражали опасения, что лечение в полку выздоравливающих последний не получит и ВВК не пройдет по причине значительного числа других военнослужащих, которым также требовалось медицинская помощь, и в недолеченном состоянии будет направлен на передовую», — пояснили журналисту в аппарате уполномоченного по правам человека.

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Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова помогла мобилизованному из Октябрьского района (ХМАО), заболевшему в зоне СВО. Мужчина опасался, что его, не долечив, отправят на передовую. Об этом агентству URA.RU сообщили в аппарате окружного омбудсмена. «По ходатайству Уполномоченного в военную прокуратуру Краснодарского гарнизона военнослужащий был направлен в военный госпиталь г. Екатеринбурга. Была проведена военно-врачебная комиссия (ВВК), установлена категория „Г“ (временно не годен к военной службе, предоставлен отпуск по болезни). В настоящее время военнослужащий проходит реабилитацию и получает лечение по месту жительства», — сообщили в аппарате омбудсмена Югры. Представитель военнослужащего обратился к Стребковой после того, как тот заболел в зоне боевых действий. Сначала югорчанин проходил лечение в военных госпиталях, после предоставления отпуска по болезни, он продолжил лечиться в больнице. Однако, когда время отпуска закончилось, бойца определили в полк выздоравливающих, откуда после прохождения ВВК солдат отправляют на СВО. При этом югорчанин до конца не вылечился. «Заявитель и сам военнослужащий выражали опасения, что лечение в полку выздоравливающих последний не получит и ВВК не пройдет по причине значительного числа других военнослужащих, которым также требовалось медицинская помощь, и в недолеченном состоянии будет направлен на передовую», — пояснили журналисту в аппарате уполномоченного по правам человека.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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