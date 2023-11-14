Омбудсмен ХМАО помогла бойцу завершить лечение перед отправкой на СВО

15 ноября 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

Военнослужащий опасался, что он отправится на передовую не долечившись Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова помогла мобилизованному из Октябрьского района (ХМАО), заболевшему в зоне СВО. Мужчина опасался, что его, не долечив, отправят на передовую. Об этом агентству URA.RU сообщили в аппарате окружного омбудсмена. «По ходатайству Уполномоченного в военную прокуратуру Краснодарского гарнизона военнослужащий был направлен в военный госпиталь г. Екатеринбурга. Была проведена военно-врачебная комиссия (ВВК), установлена категория „Г“ (временно не годен к военной службе, предоставлен отпуск по болезни). В настоящее время военнослужащий проходит реабилитацию и получает лечение по месту жительства», — сообщили в аппарате омбудсмена Югры. Представитель военнослужащего обратился к Стребковой после того, как тот заболел в зоне боевых действий. Сначала югорчанин проходил лечение в военных госпиталях, после предоставления отпуска по болезни, он продолжил лечиться в больнице. Однако, когда время отпуска закончилось, бойца определили в полк выздоравливающих, откуда после прохождения ВВК солдат отправляют на СВО. При этом югорчанин до конца не вылечился. «Заявитель и сам военнослужащий выражали опасения, что лечение в полку выздоравливающих последний не получит и ВВК не пройдет по причине значительного числа других военнослужащих, которым также требовалось медицинская помощь, и в недолеченном состоянии будет направлен на передовую», — пояснили журналисту в аппарате уполномоченного по правам человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова помогла мобилизованному из Октябрьского района (ХМАО), заболевшему в зоне СВО. Мужчина опасался, что его, не долечив, отправят на передовую. Об этом агентству URA.RU сообщили в аппарате окружного омбудсмена. «По ходатайству Уполномоченного в военную прокуратуру Краснодарского гарнизона военнослужащий был направлен в военный госпиталь г. Екатеринбурга. Была проведена военно-врачебная комиссия (ВВК), установлена категория „Г“ (временно не годен к военной службе, предоставлен отпуск по болезни). В настоящее время военнослужащий проходит реабилитацию и получает лечение по месту жительства», — сообщили в аппарате омбудсмена Югры. Представитель военнослужащего обратился к Стребковой после того, как тот заболел в зоне боевых действий. Сначала югорчанин проходил лечение в военных госпиталях, после предоставления отпуска по болезни, он продолжил лечиться в больнице. Однако, когда время отпуска закончилось, бойца определили в полк выздоравливающих, откуда после прохождения ВВК солдат отправляют на СВО. При этом югорчанин до конца не вылечился. «Заявитель и сам военнослужащий выражали опасения, что лечение в полку выздоравливающих последний не получит и ВВК не пройдет по причине значительного числа других военнослужащих, которым также требовалось медицинская помощь, и в недолеченном состоянии будет направлен на передовую», — пояснили журналисту в аппарате уполномоченного по правам человека.