Пермяков возмутило место захоронения бойца СВО. Видео

16 ноября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Рядом с могилой захороненного бойца оказалась свалка мусора Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края возмутило место захоронения погибшего в СВО бойца. Его похоронили за территорией кладбища в селе Кыласово, рядом со свалкой мусора. Недовольный местный житель снял соответствующее видео и выложил его в соцсети «ВКонтакте». Под видео также оставили множество негативных комментариев пользователи. «Автор видео сообщил, что погибший — это его односельчанин Иван Красноборов. Информацию о его смерти подтвердили в муниципалитете. По информации наших журналистов, бойцу было 24 года», — сообщило 59.RU. Как сообщили изданию местные власти, место захоронения было выбрано родственниками погибшего бойца, похоронили его с почестями, а свалку власти планируют в ближайшее время ликвидировать. «В день похорон, 4 ноября, лежал снег, наличие мусора не было видно. Сегодня он будет вывезен. Место захоронения находится слева от центрального входа, в границах кладбища. В настоящее время ветхий забор не в границе земельного участка, весной его демонтируют», — пояснили 59.RU в администрации муниципалитета.

Жителей Кунгурского муниципального округа Пермского края возмутило место захоронения погибшего в СВО бойца. Его похоронили за территорией кладбища в селе Кыласово, рядом со свалкой мусора. Недовольный местный житель снял соответствующее видео и выложил его в соцсети «ВКонтакте». Под видео также оставили множество негативных комментариев пользователи. «Автор видео сообщил, что погибший — это его односельчанин Иван Красноборов. Информацию о его смерти подтвердили в муниципалитете. По информации наших журналистов, бойцу было 24 года», — сообщило 59.RU. Как сообщили изданию местные власти, место захоронения было выбрано родственниками погибшего бойца, похоронили его с почестями, а свалку власти планируют в ближайшее время ликвидировать. «В день похорон, 4 ноября, лежал снег, наличие мусора не было видно. Сегодня он будет вывезен. Место захоронения находится слева от центрального входа, в границах кладбища. В настоящее время ветхий забор не в границе земельного участка, весной его демонтируют», — пояснили 59.RU в администрации муниципалитета.