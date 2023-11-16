Кремль пришел в недоумение из-за выходки чешских властей

Глубокая антироссийская позиция чешских властей вызывает недоумение, отметил Песков
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Заморозка российской собственности в Чехии является незаконной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас обсуждаются действия по минимизации ущерба для России.
«Это абсолютно противозаконно с точки зрения международного правового решения [заморозка собственности РФ]. Сейчас ситуация анализируется, чтобы минимизировать риски. Такая глубокая антироссийская позиция чешских властей вызывает недоумение. Мы категорически отвергаем такую позицию», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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