Кремль пришел в недоумение из-за выходки чешских властей

Песков: заморозка собственности РФ в Чехии незаконна

16 ноября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

Глубокая антироссийская позиция чешских властей вызывает недоумение, отметил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Заморозка российской собственности в Чехии является незаконной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас обсуждаются действия по минимизации ущерба для России. «Это абсолютно противозаконно с точки зрения международного правового решения [заморозка собственности РФ]. Сейчас ситуация анализируется, чтобы минимизировать риски. Такая глубокая антироссийская позиция чешских властей вызывает недоумение. Мы категорически отвергаем такую позицию», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Заморозка российской собственности в Чехии является незаконной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что сейчас обсуждаются действия по минимизации ущерба для России. «Это абсолютно противозаконно с точки зрения международного правового решения [заморозка собственности РФ]. Сейчас ситуация анализируется, чтобы минимизировать риски. Такая глубокая антироссийская позиция чешских властей вызывает недоумение. Мы категорически отвергаем такую позицию», — подчеркнул Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.