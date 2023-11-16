16 ноября 2023

В Пермском крае малоимущие получат больше шансов открыть свое дело

Пермский край получит дополнительные деньги от Москвы на помощь малоимущим
© Служба новостей «URA.RU»
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Социальная субсидия помогает малоимущим открыть свое дело Фото:

Пермский край получит дополнительное финансирование из Москвы на расходы по соцконтрактам, которые позволяют малоимущим открыть свое дело. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мшустина, опубликованном на сайте правительства РФ.

«Свыше 317 млн рублей будет дополнительно направлено в шесть регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Дополнительное финансирование получат: Ингушетия, Крым, Чеченская Республика, Пермский край, Кировская область и Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится на сайте правительства РФ. С учетом ранее распределенных субсидий Пермскому краю выделено в общей сложности 536,4 млн рублей.

Социальный контракт — это договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (гражданином). Он позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело или получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, уточняется на сайте федерального правительства.

URA.RU рассказывало о жительнице Кунгура, которая заключила с властями соцконтракт и открыла свое ателье. Предприниматель принимает заказы от жителей города, а также шьет одежду и обмундирование для участников спецоперации.

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Пермский край получит дополнительное финансирование из Москвы на расходы по соцконтрактам, которые позволяют малоимущим открыть свое дело. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мшустина, опубликованном на сайте правительства РФ. «Свыше 317 млн рублей будет дополнительно направлено в шесть регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Дополнительное финансирование получат: Ингушетия, Крым, Чеченская Республика, Пермский край, Кировская область и Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится на сайте правительства РФ. С учетом ранее распределенных субсидий Пермскому краю выделено в общей сложности 536,4 млн рублей. Социальный контракт — это договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (гражданином). Он позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело или получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, уточняется на сайте федерального правительства. URA.RU рассказывало о жительнице Кунгура, которая заключила с властями соцконтракт и открыла свое ателье. Предприниматель принимает заказы от жителей города, а также шьет одежду и обмундирование для участников спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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