В Пермском крае малоимущие получат больше шансов открыть свое дело

Пермский край получит дополнительные деньги от Москвы на помощь малоимущим

17 ноября 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Социальная субсидия помогает малоимущим открыть свое дело Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермский край получит дополнительное финансирование из Москвы на расходы по соцконтрактам, которые позволяют малоимущим открыть свое дело. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мшустина, опубликованном на сайте правительства РФ. «Свыше 317 млн рублей будет дополнительно направлено в шесть регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Дополнительное финансирование получат: Ингушетия, Крым, Чеченская Республика, Пермский край, Кировская область и Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится на сайте правительства РФ. С учетом ранее распределенных субсидий Пермскому краю выделено в общей сложности 536,4 млн рублей. Социальный контракт — это договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (гражданином). Он позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело или получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, уточняется на сайте федерального правительства. URA.RU рассказывало о жительнице Кунгура, которая заключила с властями соцконтракт и открыла свое ателье. Предприниматель принимает заказы от жителей города, а также шьет одежду и обмундирование для участников спецоперации.

Пермский край получит дополнительное финансирование из Москвы на расходы по соцконтрактам, которые позволяют малоимущим открыть свое дело. Об этом говорится в постановлении за подписью премьер-министра Михаила Мшустина, опубликованном на сайте правительства РФ. «Свыше 317 млн рублей будет дополнительно направлено в шесть регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта. Дополнительное финансирование получат: Ингушетия, Крым, Чеченская Республика, Пермский край, Кировская область и Ямало-Ненецкий автономный округ», — говорится на сайте правительства РФ. С учетом ранее распределенных субсидий Пермскому краю выделено в общей сложности 536,4 млн рублей. Социальный контракт — это договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (гражданином). Он позволяет пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело или получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, уточняется на сайте федерального правительства. URA.RU рассказывало о жительнице Кунгура, которая заключила с властями соцконтракт и открыла свое ателье. Предприниматель принимает заказы от жителей города, а также шьет одежду и обмундирование для участников спецоперации.