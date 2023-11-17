Парящий картофель и звонок академику — в Екатеринбурге открыли выставку об ученых. Фото

В Музее истории Екатеринбурга презентовали выставку «Наука в большом городе»

17 ноября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Выставку можно будет посмотреть до 18 ноября 2024 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для культурной публики провели закрытый показ выставки «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска», которая рассказывает о становлении Екатеринбурга (Свердловска) в качестве интеллиграда — города инженеров, конструкторов, ученых и студентов. На презентации нового проекта от Музея истории Екатеринбурга побывал корреспондент URA.RU. Экспозиция занимает всю площадку «Л52» и по замыслу поделена коридором на два «полушария» мозга. Левое рассказывает о науке, которая откликалась на запросы государства, выполняла оборонные заказы и отвечала задачам индустриального развития. Здесь можно найти предметы, документы и кадры, связанные с учеными, работавшими в сфере физики, химии, атомной энергетики, сейсмологии, металлургии и машиностроения. Правое полушарие же рассказывает о научных практиках, которые направлены на познание (астрономия, ботаника, фенология, археология, медицина). Помимо классических архивных фотографий и документов, посетители смогут найти необычные экспонаты: скульптуру металлурга, настенную шахматную доску, спроектированное сердце, стационарный дисковой телефон, на котором нужно набрать номер, чтобы слышать голос ученого, аудио-инсталляции и интервью с учеными, которые можно послушать, надев наушники, висящие на стене. Особенно выделяется кинетическая инсталляция от художницы Анастасии Крохалевой: в центре комнаты посетители могут увидеть ведро с прыгающей картофелиной и клубни, парящие и двигающиеся под потолком. В коридоре екатеринбуржцы встретят предметы быта характерные для жизни советских людей. Над созданием выставки трудился большой коллектив авторов из Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода и Москвы. А экспонаты предоставили десятки научных институтов УрО РАН, кафедр и архивов учебных заведений города, музеев и предприятий. Выставка станет доступна широкой публике в исторический день рождения Екатеринбурга — 18 ноября. Посетить ее можно в креативном кластере «Л52». Обновленный зал площадью 600 квадратных метров от Музея истории Екатеринбурга представили в конце декабря 2022 года. Тогда помимо нового выставочного помещения публике презентовали экспозицию «Свердловск. Именной указатель», которая рассказывала о людях и истории города в ХХ веке: от «апостолов революции» Леонида Вайнера и Якова Свердлова до первого президента России Бориса Ельцина. В планах команды музея отремонтировать три этажа здания «Л52», запустить детский центр и проект «Екатеринбург — среда обитания», где посетителям расскажут о том, как видоизменялся транспорт города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для культурной публики провели закрытый показ выставки «Наука в большом городе. Интеллектуальный ландшафт Свердловска», которая рассказывает о становлении Екатеринбурга (Свердловска) в качестве интеллиграда — города инженеров, конструкторов, ученых и студентов. На презентации нового проекта от Музея истории Екатеринбурга побывал корреспондент URA.RU. Экспозиция занимает всю площадку «Л52» и по замыслу поделена коридором на два «полушария» мозга. Левое рассказывает о науке, которая откликалась на запросы государства, выполняла оборонные заказы и отвечала задачам индустриального развития. Здесь можно найти предметы, документы и кадры, связанные с учеными, работавшими в сфере физики, химии, атомной энергетики, сейсмологии, металлургии и машиностроения. Правое полушарие же рассказывает о научных практиках, которые направлены на познание (астрономия, ботаника, фенология, археология, медицина). Помимо классических архивных фотографий и документов, посетители смогут найти необычные экспонаты: скульптуру металлурга, настенную шахматную доску, спроектированное сердце, стационарный дисковой телефон, на котором нужно набрать номер, чтобы слышать голос ученого, аудио-инсталляции и интервью с учеными, которые можно послушать, надев наушники, висящие на стене. Особенно выделяется кинетическая инсталляция от художницы Анастасии Крохалевой: в центре комнаты посетители могут увидеть ведро с прыгающей картофелиной и клубни, парящие и двигающиеся под потолком. В коридоре екатеринбуржцы встретят предметы быта характерные для жизни советских людей. Над созданием выставки трудился большой коллектив авторов из Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода и Москвы. А экспонаты предоставили десятки научных институтов УрО РАН, кафедр и архивов учебных заведений города, музеев и предприятий. Выставка станет доступна широкой публике в исторический день рождения Екатеринбурга — 18 ноября. Посетить ее можно в креативном кластере «Л52». Обновленный зал площадью 600 квадратных метров от Музея истории Екатеринбурга представили в конце декабря 2022 года. Тогда помимо нового выставочного помещения публике презентовали экспозицию «Свердловск. Именной указатель», которая рассказывала о людях и истории города в ХХ веке: от «апостолов революции» Леонида Вайнера и Якова Свердлова до первого президента России Бориса Ельцина. В планах команды музея отремонтировать три этажа здания «Л52», запустить детский центр и проект «Екатеринбург — среда обитания», где посетителям расскажут о том, как видоизменялся транспорт города.