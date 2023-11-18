Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мигрантом женщин

Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении женщин мигрантом в Самарской областиФото: Следственный комитет РФ
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выразил заинтересованность делом об избиении мигрантом двух женщин и поручил сотрудникам СК России в Самарской области представить доклад о ходе расследования. Об этом рассказали в Информационном центре СК.
«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области возбудить уголовное дело и представить итоговый доклад», — сообщается в telegram-канале центра. Там добавили, что жительница Тольятти обратилась к Александру Бастрыкину через его официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», протестуя против результатов расследования.
В июне этого года мигрантом было совершено нападение на двух женщин в ночное время. Им были нанесены серьезные травмы головы. Злоумышленник, не получив надлежащего наказания, покинул Россию и уехал в Узбекистан.
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выразил заинтересованность делом об избиении мигрантом двух женщин и поручил сотрудникам СК России в Самарской области представить доклад о ходе расследования. Об этом рассказали в Информационном центре СК. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области возбудить уголовное дело и представить итоговый доклад», — сообщается в telegram-канале центра. Там добавили, что жительница Тольятти обратилась к Александру Бастрыкину через его официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», протестуя против результатов расследования. В июне этого года мигрантом было совершено нападение на двух женщин в ночное время. Им были нанесены серьезные травмы головы. Злоумышленник, не получив надлежащего наказания, покинул Россию и уехал в Узбекистан.