Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мигрантом женщин

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении женщин мигрантом в Самарской области Фото:

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выразил заинтересованность делом об избиении мигрантом двух женщин и поручил сотрудникам СК России в Самарской области представить доклад о ходе расследования. Об этом рассказали в Информационном центре СК.

«Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области возбудить уголовное дело и представить итоговый доклад», — сообщается в telegram-канале центра. Там добавили, что жительница Тольятти обратилась к Александру Бастрыкину через его официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», протестуя против результатов расследования.

В июне этого года мигрантом было совершено нападение на двух женщин в ночное время. Им были нанесены серьезные травмы головы. Злоумышленник, не получив надлежащего наказания, покинул Россию и уехал в Узбекистан.

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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин выразил заинтересованность делом об избиении мигрантом двух женщин и поручил сотрудникам СК России в Самарской области представить доклад о ходе расследования. Об этом рассказали в Информационном центре СК. «Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области возбудить уголовное дело и представить итоговый доклад», — сообщается в telegram-канале центра. Там добавили, что жительница Тольятти обратилась к Александру Бастрыкину через его официальную страницу в социальной сети «ВКонтакте», протестуя против результатов расследования. В июне этого года мигрантом было совершено нападение на двух женщин в ночное время. Им были нанесены серьезные травмы головы. Злоумышленник, не получив надлежащего наказания, покинул Россию и уехал в Узбекистан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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