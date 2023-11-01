Свердловского мигранта, который бил жену головой об дверь, выпустили на свободу

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Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Мужчина не признал вину в содеянном Фото:

Мигранта из Екатеринбурга, который бил жену головой об дверь, отпустили на свободу. Об этом журналисту URA.RU рассказала сама пострадавшая женщина. Инцидент с избиением произошел 26 октября на улице Крестинского.

«Мужа не стали задерживать. Статья, которая ему вменялась (покушение на убийство), была отменена. Заседание проходило в Чкаловском районном суде города», — сказала супруга.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против мигранта. Мужчине вменяли статью о покушении на убийство из-за того, что вечером 26 октября мужчина жестоко избил 22-летнюю жену у подъезда дома на улице Крестинского. При этом сама супруга в полицию заявление не писала. Жена утверждает, что такой инцидент случился в их семье впервые. По ее словам, покушения на ее жизнь со стороны мужа не было. Драка произошла на фоне ссоры.

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Мигранта из Екатеринбурга, который бил жену головой об дверь, отпустили на свободу. Об этом журналисту URA.RU рассказала сама пострадавшая женщина. Инцидент с избиением произошел 26 октября на улице Крестинского. «Мужа не стали задерживать. Статья, которая ему вменялась (покушение на убийство), была отменена. Заседание проходило в Чкаловском районном суде города», — сказала супруга. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против мигранта. Мужчине вменяли статью о покушении на убийство из-за того, что вечером 26 октября мужчина жестоко избил 22-летнюю жену у подъезда дома на улице Крестинского. При этом сама супруга в полицию заявление не писала. Жена утверждает, что такой инцидент случился в их семье впервые. По ее словам, покушения на ее жизнь со стороны мужа не было. Драка произошла на фоне ссоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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