Свердловского мигранта, который бил жену головой об дверь, выпустили на свободу

01 ноября 2023 в 14:21 Размер текста - 17 +

Мужчина не признал вину в содеянном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мигранта из Екатеринбурга, который бил жену головой об дверь, отпустили на свободу. Об этом журналисту URA.RU рассказала сама пострадавшая женщина. Инцидент с избиением произошел 26 октября на улице Крестинского. «Мужа не стали задерживать. Статья, которая ему вменялась (покушение на убийство), была отменена. Заседание проходило в Чкаловском районном суде города», — сказала супруга. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против мигранта. Мужчине вменяли статью о покушении на убийство из-за того, что вечером 26 октября мужчина жестоко избил 22-летнюю жену у подъезда дома на улице Крестинского. При этом сама супруга в полицию заявление не писала. Жена утверждает, что такой инцидент случился в их семье впервые. По ее словам, покушения на ее жизнь со стороны мужа не было. Драка произошла на фоне ссоры.

Мигранта из Екатеринбурга, который бил жену головой об дверь, отпустили на свободу. Об этом журналисту URA.RU рассказала сама пострадавшая женщина. Инцидент с избиением произошел 26 октября на улице Крестинского. «Мужа не стали задерживать. Статья, которая ему вменялась (покушение на убийство), была отменена. Заседание проходило в Чкаловском районном суде города», — сказала супруга. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело против мигранта. Мужчине вменяли статью о покушении на убийство из-за того, что вечером 26 октября мужчина жестоко избил 22-летнюю жену у подъезда дома на улице Крестинского. При этом сама супруга в полицию заявление не писала. Жена утверждает, что такой инцидент случился в их семье впервые. По ее словам, покушения на ее жизнь со стороны мужа не было. Драка произошла на фоне ссоры.