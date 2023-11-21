Политика Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом 21 ноября 2023 в 18:17 Размер текста - 17 + Рахмон пригласил Путина в удобное время посетить Таджикистан Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Таджикистан. Такое предложение таджикистанский глава озвучил после переговоров с Путиным в Москве. «Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время», — рассказал Рахмон. Трансляция встречи шла по телеканалу « Россия-24» . Ранее Рахмон заявил, что ему приятно находиться в столице России. Он соскучился по Москве. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Таджикистан. Такое предложение таджикистанский глава озвучил после переговоров с Путиным в Москве. «Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время», — рассказал Рахмон. Трансляция встречи шла по телеканалу «Россия-24». Ранее Рахмон заявил, что ему приятно находиться в столице России. Он соскучился по Москве. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям