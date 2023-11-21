Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом

Рахмон пригласил Путина в удобное время посетить Таджикистан
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Таджикистан. Такое предложение таджикистанский глава озвучил после переговоров с Путиным в Москве.
«Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время», — рассказал Рахмон. Трансляция встречи шла по телеканалу «
Ранее Рахмон заявил, что ему приятно находиться в столице России. Он соскучился по Москве.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!