Рахмон пригласил Путина посетить Таджикистан с официальным визитом

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, рахмон эмомали
Рахмон пригласил Путина в удобное время посетить Таджикистан Фото:

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Таджикистан. Такое предложение таджикистанский глава озвучил после переговоров с Путиным в Москве.

«Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время», — рассказал Рахмон. Трансляция встречи шла по телеканалу «Россия-24».

Ранее Рахмон заявил, что ему приятно находиться в столице России. Он соскучился по Москве.

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пригласил президента РФ Владимира Путина посетить с официальным визитом Таджикистан. Такое предложение таджикистанский глава озвучил после переговоров с Путиным в Москве. «Я пригласил уважаемого Владимира Владимировича посетить Таджикистан с официальным визитом в удобное для него время», — рассказал Рахмон. Трансляция встречи шла по телеканалу «Россия-24». Ранее Рахмон заявил, что ему приятно находиться в столице России. Он соскучился по Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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