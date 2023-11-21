В Ленинском районе Челябинска планируют построить новый ЖК со школой и детсадом. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новостройки, жилье. Челябинск, недвижимость, ипотека, город, дом, жилье, стройка, новостройка, лесопарковый, ижс, жк лесопарковый
Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря Фото:

В Ленинском районе Челябинска компания «Новый дом» планирует построить новый жилой комплекс со школой и детским садом. Общая площадь застройки составит 28 тысяч квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в границах улиц Руставели, переулка Энергетиков, Трубников и Бобруйской (проектируемые) в Ленинском районе Челябинска с 21 ноября по 21 декабря 2023 года. Инициатором проекта является застройщик ООО «Новый дом», — сообщается на сайте.

Согласно документации, в новом жилом комплексе планируется построить три жилых многоквартирных дома площадью 7 тысяч, 2 тысячи и 6 тысяч квадратных метров, а также школу вместимостью от 1100 до 1200 мест. В одном из домов планируется возвести детский сад на количество мест от 25 до 32.

Строить новый жилой комплекс планируется в два этапа. В первую очередь возведут два жилых многоквартирных дома, в одном из которых будет детский сад. На втором этапе будут построены многоквартирный дом со школой.

Новый жилой комплекс хотят возвести в границах улиц Руставели, переулка Энергетиков, Трубников и Бобруйской в Ленинском районе Челябинска
Новый жилой комплекс хотят возвести в границах улиц Руставели, переулка Энергетиков, Трубников и Бобруйской в Ленинском районе Челябинска

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ленинском районе Челябинска компания «Новый дом» планирует построить новый жилой комплекс со школой и детским садом. Общая площадь застройки составит 28 тысяч квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря. «Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в границах улиц Руставели, переулка Энергетиков, Трубников и Бобруйской (проектируемые) в Ленинском районе Челябинска с 21 ноября по 21 декабря 2023 года. Инициатором проекта является застройщик ООО «Новый дом», — сообщается на сайте. Согласно документации, в новом жилом комплексе планируется построить три жилых многоквартирных дома площадью 7 тысяч, 2 тысячи и 6 тысяч квадратных метров, а также школу вместимостью от 1100 до 1200 мест. В одном из домов планируется возвести детский сад на количество мест от 25 до 32. Строить новый жилой комплекс планируется в два этапа. В первую очередь возведут два жилых многоквартирных дома, в одном из которых будет детский сад. На втором этапе будут построены многоквартирный дом со школой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...