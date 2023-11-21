Общественные обсуждения по проекту пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска компания «Новый дом» планирует построить новый жилой комплекс со школой и детским садом. Общая площадь застройки составит 28 тысяч квадратных метров. Общественные обсуждения на эту тему пройдут в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря.

«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории в границах улиц Руставели, переулка Энергетиков, Трубников и Бобруйской (проектируемые) в Ленинском районе Челябинска с 21 ноября по 21 декабря 2023 года. Инициатором проекта является застройщик ООО «Новый дом», — сообщается на сайте.

Согласно документации, в новом жилом комплексе планируется построить три жилых многоквартирных дома площадью 7 тысяч, 2 тысячи и 6 тысяч квадратных метров, а также школу вместимостью от 1100 до 1200 мест. В одном из домов планируется возвести детский сад на количество мест от 25 до 32.

Строить новый жилой комплекс планируется в два этапа. В первую очередь возведут два жилых многоквартирных дома, в одном из которых будет детский сад. На втором этапе будут построены многоквартирный дом со школой.