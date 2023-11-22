Под Магнитогорском продают большое бомбоубежище под закрытый клуб. Скрин

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Помещение можно использовать по нескольким назначениям Фото:

Под Магнитогорском (Челябинская область) продают большое бомбоубежище, которое является бывшим узлом связи минобороны СССР. Как URA.RU сообщил представитель продавца помещения Станислав, объект можно использовать для встреч членов закрытого клуба или для личной безопасности.

«Объект являлся построенным в 1974 году узлом связи минобороны СССР. В 2001 году был закрыт. Это гораздо более укрепленный объект, чем бомбоубежище. Выдержит удар термоядерной бомбы», — рассказал собеседник URA.RU.

Помещение выполнено из бетона специальной марки толщиной в два метра и, по словам риелтора, сверлению и бурению не поддается. Совокупная площадь помещений составляет 1,3 тысячи кв метров. Пространство на поверхности занимает площадь в 10,17 тысячи кв метров, территория огорожена.

В качестве возможного назначения продавец назвал хранилище для ценных предметов, организацию дата-центра, работу майнинговой фермы, пространство для квестов и площадку для выращивания грибов. Владельцем наземной и подземной частей актива является физлицо. Расположенный в 30 км от Магнитогорска объект связи продается за 15 млн рублей.

Подземный объект находится в 30 км от Магнитогорска
Подземный объект находится в 30 км от Магнитогорска
Толщина бетонных стен достигает двух метров
Толщина бетонных стен достигает двух метров
Помещение построено в 1974 году
Помещение построено в 1974 году
Площадь ниже нулевой отметки составляет 1,3 тысячи кв метров
Площадь ниже нулевой отметки составляет 1,3 тысячи кв метров

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Под Магнитогорском (Челябинская область) продают большое бомбоубежище, которое является бывшим узлом связи минобороны СССР. Как URA.RU сообщил представитель продавца помещения Станислав, объект можно использовать для встреч членов закрытого клуба или для личной безопасности. «Объект являлся построенным в 1974 году узлом связи минобороны СССР. В 2001 году был закрыт. Это гораздо более укрепленный объект, чем бомбоубежище. Выдержит удар термоядерной бомбы», — рассказал собеседник URA.RU. Помещение выполнено из бетона специальной марки толщиной в два метра и, по словам риелтора, сверлению и бурению не поддается. Совокупная площадь помещений составляет 1,3 тысячи кв метров. Пространство на поверхности занимает площадь в 10,17 тысячи кв метров, территория огорожена. В качестве возможного назначения продавец назвал хранилище для ценных предметов, организацию дата-центра, работу майнинговой фермы, пространство для квестов и площадку для выращивания грибов. Владельцем наземной и подземной частей актива является физлицо. Расположенный в 30 км от Магнитогорска объект связи продается за 15 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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