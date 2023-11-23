23 ноября 2023

Жители ХМАО бросились скупать квартиры за границей

У жителей ХМАО вырос интерес к покупке квартир в Дубае
© Служба новостей «URA.RU»
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Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, ключи
У югорчан вырос интерес к зарубежной недвижимости Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа вырос интерес к зарубежной недвижимости по сравнению с прошлым годом. В лидерах по популярности у югорчан оказался Дубай. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи».

«На волне интереса российских покупателей к инвестициям в недвижимость в Дубай, доля таких заявок относительно прошлого года выросла на 0,5%», — поясняет журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов. За последние 10 месяцев жители ХМАО интересовались покупкой недвижимости в 195 городах России и мира.

В зарубежном сегменте кроме Арабских Эмиратов, югорчане заинтересовались недвижимостью Турции и Северного Кипра. В число ближайших стран входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, и Белоруссия.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа вырос интерес к зарубежной недвижимости по сравнению с прошлым годом. В лидерах по популярности у югорчан оказался Дубай. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи». «На волне интереса российских покупателей к инвестициям в недвижимость в Дубай, доля таких заявок относительно прошлого года выросла на 0,5%», — поясняет журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов. За последние 10 месяцев жители ХМАО интересовались покупкой недвижимости в 195 городах России и мира. В зарубежном сегменте кроме Арабских Эмиратов, югорчане заинтересовались недвижимостью Турции и Северного Кипра. В число ближайших стран входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, и Белоруссия. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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