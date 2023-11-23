Жители ХМАО бросились скупать квартиры за границей

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа вырос интерес к зарубежной недвижимости по сравнению с прошлым годом. В лидерах по популярности у югорчан оказался Дубай. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Этажи».
«На волне интереса российских покупателей к инвестициям в недвижимость в Дубай, доля таких заявок относительно прошлого года выросла на 0,5%», — поясняет журналисту агентства ведущий аналитик компании Александр Иванов. За последние 10 месяцев жители ХМАО интересовались покупкой недвижимости в 195 городах России и мира.
В зарубежном сегменте кроме Арабских Эмиратов, югорчане заинтересовались недвижимостью Турции и Северного Кипра. В число ближайших стран входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, и Белоруссия.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей ХМАО стала популярна покупка квартир в Тюмени ради заработка. Югорчане скупают тюменскую недвижимость, чтобы перепродавать или сдавать ее в аренду.
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