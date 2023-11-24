В Челябинске вдвое вырос спрос на мужскую обувь

«Авито»: челябинцы стали покупать мужскую обувь на 92% чаще

Мужскую одежду в Челябинске в третьем квартале 2023 года покупали на 68% чаще, а обувь — на 92% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в июле — сентябре 2023 года мужскую обувь стали продавать на 92% чаще по сравнению с тем же периодом 2022 года. Также в городе на 75% выросли продажи сумок, а 77% покупателей увеличили траты на одежду. Также 55% челябинцев стали чаще покупать отечественные бренды одежды, сообщается в исследовании, проведенном аналитиками «Авито» и СберМаркетинга.

«В третьем квартале 2023 года продажи сумок в Челябинске выросли на 57%, а мужской обуви — на 92%. Траты на одежду увеличили 77% покупателей. При этом 55% в этом году стали чаще покупать отечественные бренды одежды», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики отметили, продажи женской одежды выросли на 25%, а обуви на 31%. В среднем челябинки тратят на покупку одежды 2 900 рублей за раз, а на женскую обувь — 2 130 рублей.

Мужскую одежду в Челябинске в третьем квартале 2023 года покупали чаще на 68%, а обувь — на 92%. Средний чек покупки мужской одежды составил — 2 600 рублей, а мужской обуви — 3 540 рублей.

Что касается брендовых вещей, то в целом по России их продажи за вышеуказанный период выросли на 57%. Так в третьем квартале 2023 года заметно увеличились продажи вещей от Balenciaga (+173%), Christian Dior (+87%), Dolce & Gabbana (+70%), Chanel (+66%) и Prada (+62%). Самым популярным стал бренд Gucci. Продажи итальянской марки выросли на 85%.