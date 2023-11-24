В Челябинске особо опасному рецидивисту-насильнику не стали смягчать приговор

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В суде были представлены неопровержимые доказательства виновности мужчины Фото:

В Челябинске особо опасному рецидивисту, осужденному на 23 года колонии за изнасилование и убийство девушки в 2004 году, не стали смягчать приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, гособвинитель в суде апелляционной инстанции смог добиться того, что приговор оставили без изменения.

«Осужденный и адвокат просили изменить приговор и квалифицировать действия как убийство без квалифицирующих признаков. Однако государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства виновности рецидивиста по всему объему предъявленного обвинения. Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора приговор оставил без изменения, доводы апелляционных жалоб — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там рассказали, что мужчина совершил оба преступления в 2004 году. В суде удалось доказать его причастность к ним. В ходе следствия он признал вину в убийстве. Однако с обвинениями в изнасиловании и разбойном нападении не согласился. Он пояснил, что пытался познакомиться с девушкой. После отказа в грубой форме он обиделся и ударил ее.

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В Челябинске особо опасному рецидивисту, осужденному на 23 года колонии за изнасилование и убийство девушки в 2004 году, не стали смягчать приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры, гособвинитель в суде апелляционной инстанции смог добиться того, что приговор оставили без изменения. «Осужденный и адвокат просили изменить приговор и квалифицировать действия как убийство без квалифицирующих признаков. Однако государственным обвинителем представлены неопровержимые доказательства виновности рецидивиста по всему объему предъявленного обвинения. Челябинский областной суд с учетом позиции прокурора приговор оставил без изменения, доводы апелляционных жалоб — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там рассказали, что мужчина совершил оба преступления в 2004 году. В суде удалось доказать его причастность к ним. В ходе следствия он признал вину в убийстве. Однако с обвинениями в изнасиловании и разбойном нападении не согласился. Он пояснил, что пытался познакомиться с девушкой. После отказа в грубой форме он обиделся и ударил ее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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