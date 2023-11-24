В Ленинском районе Челябинска отключат водоснабжение на весь день

25 ноября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Людей просят самостоятельно запастись водой Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ленинском районе Челябинска 27 ноября временно отключат водоснабжение. Об этом сообщает администрация города. «В связи с устранением повреждения на водоводе в понедельник, 27 ноября, с девяти до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в части Ленинского района», — говорится на сайте мэрии города. Жителей района просят заранее запастись водой. В школы, детские сады и другие социальные объекты подвоз воды будет обеспечен. Всего планируется отключить от водоснабжения 65 жилых домов, четыре школы, семь детских садов, две поликлиники, больницу, два завода, 48 административных зданий и 481 частный дом. Работы будут проходить весь день силами двух бригад и восьми единиц техники.

В Ленинском районе Челябинска 27 ноября временно отключат водоснабжение. Об этом сообщает администрация города. «В связи с устранением повреждения на водоводе в понедельник, 27 ноября, с девяти до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в части Ленинского района», — говорится на сайте мэрии города. Жителей района просят заранее запастись водой. В школы, детские сады и другие социальные объекты подвоз воды будет обеспечен. Всего планируется отключить от водоснабжения 65 жилых домов, четыре школы, семь детских садов, две поликлиники, больницу, два завода, 48 административных зданий и 481 частный дом. Работы будут проходить весь день силами двух бригад и восьми единиц техники.