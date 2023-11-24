24 ноября 2023

В Ленинском районе Челябинска отключат водоснабжение на весь день

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Водоснабжение. Москва, кран, смеситель, водоснабжение, коммуналка, водопровод
Людей просят самостоятельно запастись водой Фото:

В Ленинском районе Челябинска 27 ноября временно отключат водоснабжение. Об этом сообщает администрация города.

«В связи с устранением повреждения на водоводе в понедельник, 27 ноября, с девяти до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в части Ленинского района», — говорится на сайте мэрии города. Жителей района просят заранее запастись водой. В школы, детские сады и другие социальные объекты подвоз воды будет обеспечен.

Всего планируется отключить от водоснабжения 65 жилых домов, четыре школы, семь детских садов, две поликлиники, больницу, два завода, 48 административных зданий и 481 частный дом. Работы будут проходить весь день силами двух бригад и восьми единиц техники.

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В Ленинском районе Челябинска 27 ноября временно отключат водоснабжение. Об этом сообщает администрация города. «В связи с устранением повреждения на водоводе в понедельник, 27 ноября, с девяти до 22 часов будет отключено водоснабжение в жилых и административных зданиях в части Ленинского района», — говорится на сайте мэрии города. Жителей района просят заранее запастись водой. В школы, детские сады и другие социальные объекты подвоз воды будет обеспечен. Всего планируется отключить от водоснабжения 65 жилых домов, четыре школы, семь детских садов, две поликлиники, больницу, два завода, 48 административных зданий и 481 частный дом. Работы будут проходить весь день силами двух бригад и восьми единиц техники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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