Рогозин: российские бойцы отомстили ВСУ за смерть журналиста Максудова. Видео

26 ноября 2023 в 14:54 Размер текста - 17 +

ВС РФ отомстили за гибель Бориса Максудова, заявил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты из мотострелковой дивизии отомстили украинскому подразделению, управляющего дронами, за смерть российского военкора Бориса Максудова. Об этом заявил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Бойцы 19-й мотострелковой дивизии РФ решили провести акции возмездия и выжечь гнезда бандеровцев. Установив место, откуда дроноводы-убийцы осуществляли управление своими БПЛА, оператор нашего ударного беспилотника решил с ними сыграть в игру „атаки акулы“, кружа над целью для выбора оптимального направления российского удара», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что по итогу ВС РФ отомстили Вооруженным силам Украины (ВСУ) за гибель журналиста Максудова. По его словам «это только начало». Журналист «России 24» Борис Максудов скончался после ранения в Запорожской области от удара ВСУ 23 ноября. Он известен тем, что работал в самых горячих точках на Украине с самого начала российской спецоперации. В Москве 25 числа состоялась торжественная церемония прощания. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил журналиста.

Российские солдаты из мотострелковой дивизии отомстили украинскому подразделению, управляющего дронами, за смерть российского военкора Бориса Максудова. Об этом заявил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Бойцы 19-й мотострелковой дивизии РФ решили провести акции возмездия и выжечь гнезда бандеровцев. Установив место, откуда дроноводы-убийцы осуществляли управление своими БПЛА, оператор нашего ударного беспилотника решил с ними сыграть в игру „атаки акулы“, кружа над целью для выбора оптимального направления российского удара», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что по итогу ВС РФ отомстили Вооруженным силам Украины (ВСУ) за гибель журналиста Максудова. По его словам «это только начало». Журналист «России 24» Борис Максудов скончался после ранения в Запорожской области от удара ВСУ 23 ноября. Он известен тем, что работал в самых горячих точках на Украине с самого начала российской спецоперации. В Москве 25 числа состоялась торжественная церемония прощания. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил журналиста.