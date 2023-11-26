Рогозин: российские бойцы отомстили ВСУ за смерть журналиста Максудова. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Марафон "Новые знания", третий день. Москва, рогозин дмитрий
ВС РФ отомстили за гибель Бориса Максудова, заявил Дмитрий Рогозин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты из мотострелковой дивизии отомстили украинскому подразделению, управляющего дронами, за смерть российского военкора Бориса Максудова. Об этом заявил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Бойцы 19-й мотострелковой дивизии РФ решили провести акции возмездия и выжечь гнезда бандеровцев. Установив место, откуда дроноводы-убийцы осуществляли управление своими БПЛА, оператор нашего ударного беспилотника решил с ними сыграть в игру „атаки акулы“, кружа над целью для выбора оптимального направления российского удара», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что по итогу ВС РФ отомстили Вооруженным силам Украины (ВСУ) за гибель журналиста Максудова. По его словам «это только начало».

Журналист «России 24» Борис Максудов скончался после ранения в Запорожской области от удара ВСУ 23 ноября. Он известен тем, что работал в самых горячих точках на Украине с самого начала российской спецоперации. В Москве 25 числа состоялась торжественная церемония прощания. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил журналиста.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские солдаты из мотострелковой дивизии отомстили украинскому подразделению, управляющего дронами, за смерть российского военкора Бориса Максудова. Об этом заявил сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Бойцы 19-й мотострелковой дивизии РФ решили провести акции возмездия и выжечь гнезда бандеровцев. Установив место, откуда дроноводы-убийцы осуществляли управление своими БПЛА, оператор нашего ударного беспилотника решил с ними сыграть в игру „атаки акулы“, кружа над целью для выбора оптимального направления российского удара», — написал Дмитрий Рогозин в своем telegram-канале. Он отметил, что по итогу ВС РФ отомстили Вооруженным силам Украины (ВСУ) за гибель журналиста Максудова. По его словам «это только начало». Журналист «России 24» Борис Максудов скончался после ранения в Запорожской области от удара ВСУ 23 ноября. Он известен тем, что работал в самых горячих точках на Украине с самого начала российской спецоперации. В Москве 25 числа состоялась торжественная церемония прощания. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил журналиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...