В Москву прибыли члены семей израильских заложников ХАМАС

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ХАМАС взяли израильтян в заложники после обострения конфликта в секторе Газа Фото:

В Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в посольстве Израиля в РФ.

«Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках террористами ХАМАС, начиная с событий 7 октября», — приводит сообщение посольства ТАСС. Отмечается, что в аэропорту членов семей заложников встретили заместитель посла Израиля в России и представители посольства Израиля в Москве. Позже семьи проведут встречу с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, послом Израиля в РФ Александром Бен-Цви и с лидерами еврейской общины.

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В Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в посольстве Израиля в РФ. «Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках террористами ХАМАС, начиная с событий 7 октября», — приводит сообщение посольства ТАСС. Отмечается, что в аэропорту членов семей заложников встретили заместитель посла Израиля в России и представители посольства Израиля в Москве. Позже семьи проведут встречу с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, послом Израиля в РФ Александром Бен-Цви и с лидерами еврейской общины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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