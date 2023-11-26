В Москву прибыли члены семей израильских заложников ХАМАС

ХАМАС взяли израильтян в заложники после обострения конфликта в секторе Газа
В Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщили в посольстве Израиля в РФ.
«Сегодня в Москву прибыли члены семей израильтян, удерживаемых в заложниках террористами ХАМАС, начиная с событий 7 октября», — приводит сообщение посольства ТАСС. Отмечается, что в аэропорту членов семей заложников встретили заместитель посла Израиля в России и представители посольства Израиля в Москве. Позже семьи проведут встречу с замминистра иностранных дел Михаилом Богдановым, послом Израиля в РФ Александром Бен-Цви и с лидерами еврейской общины.
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