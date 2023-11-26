Челябинский вуз будет готовить экологов в Казахстане

Михаил Махов заявил о том, что экологи будут востребованы в Казахстане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский госуниверситет будет готовить экологов в костанайском филиале (Казахстан). Об этом на форуме «Евразийские ворота» в Костанае заявил председатель комитета по экологии заксобрания региона Михаил Махов, сообщили URA.RU 27 ноября в пресс-службе вуза.

«К нам поступил прямой запрос на открытие в Костанае образовательных программ факультета экологии ЧелГУ — единственного в нашем регионе. Мы понимаем, что здесь эти кадры будут востребованы», — заявил Махов.

По словам Махова, востребованность экологов обусловлена проблемами Казахстана в этой сфере. Для ряда районов страны характерны экологические загрязнения, нехватка водных ресурсов и зеленых насаждений, а также выветривание почвы.

Как сообщил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев, костанайский филиал ЧелГУ является самым крупным среди всех филиалов вузов Российской Федерации, находящихся за рубежом. За 23 года из филиала выпустилось более 12 тысяч человек.