Во время пожара в Екатеринбурге эвакуировали 15 человек. Фото, видео

27 ноября 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Пятеро из эвакуированных пожарными человек — дети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге 27 ноября в доме на улице Челюскинцев загорелись вещи на кухне. Во время пожара из здания эвакуировали 15 человек. Об этом сообщил URA.RU старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Алексей Хонин. «27 ноября поступило сообщение о возгорании на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. На площади один квадратный метр горели домашние вещи <…> C верхних этажей было эвакуировано 15 человек, из них — 5 детей», — сообщил огнеборец. Он уточнил, что пожарные спасли хозяйку из помещения с помощью спасательного устройства. В тушении возгорания участвовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Благодаря оперативной работе огонь удалось локализовать до распространения на другие квартиры. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

В Екатеринбурге 27 ноября в доме на улице Челюскинцев загорелись вещи на кухне. Во время пожара из здания эвакуировали 15 человек. Об этом сообщил URA.RU старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения Екатеринбурга Алексей Хонин. «27 ноября поступило сообщение о возгорании на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. На площади один квадратный метр горели домашние вещи <…> C верхних этажей было эвакуировано 15 человек, из них — 5 детей», — сообщил огнеборец. Он уточнил, что пожарные спасли хозяйку из помещения с помощью спасательного устройства. В тушении возгорания участвовали четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Благодаря оперативной работе огонь удалось локализовать до распространения на другие квартиры.