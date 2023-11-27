В Свердловской области ищут подростка, таинственно пропавшего в три года из дома бабушки

В Свердловской области ищут подростка, таинственно пропавшего в три года

28 ноября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

Максим Плотников пропал, когда ему было три года. Сейчас парню уже 19 лет, и его ищут близкие Фото: Денис Моргунов © URA.RU Следственный комитет начал поиски 19-летнего Максима Плотникова, который пропал в 2007 году в селе Черемисское Режевского городского округа в Свердловской области. Трехлетний мальчик лег спать с бабушкой, пришедший под утро дедушка внука в доме не нашел, рассказали обстоятельства пропажи ребенка в СУ СКР по Свердловской области. «По данным следствия, 20 августа 2007 года около часа ночи бабушка малолетнего легла спать вместе с ним, находясь в частном доме по улице Красные Горки в селе Черемисское. После чего в этот же день около 4-5 часов утра ее разбудил пришедший домой с работы супруг, который обнаружил отсутствие внука и разбудил жену. До настоящего времени малолетний обнаружен не был», — сообщает пресс-служба СК в telegram-канале. Приметы ребенка на 2007 год: рост 90-96 сантиметров, телосложение худощавое, «косолапит», волосы светлые, глаза голубые, в левом углу груди есть родимое пятно. В день пропажи был одет в пятнистую майку и мужские хлопчатобумажные плавки с рисунком. Всех, кто что-либо знает о местонахождении парня, просят звонить по телефону 8 912 033 53 03. Конфиденциальность гарантируется. Мальчик пропал из дома ночью Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный комитет начал поиски 19-летнего Максима Плотникова, который пропал в 2007 году в селе Черемисское Режевского городского округа в Свердловской области. Трехлетний мальчик лег спать с бабушкой, пришедший под утро дедушка внука в доме не нашел, рассказали обстоятельства пропажи ребенка в СУ СКР по Свердловской области. «По данным следствия, 20 августа 2007 года около часа ночи бабушка малолетнего легла спать вместе с ним, находясь в частном доме по улице Красные Горки в селе Черемисское. После чего в этот же день около 4-5 часов утра ее разбудил пришедший домой с работы супруг, который обнаружил отсутствие внука и разбудил жену. До настоящего времени малолетний обнаружен не был», — сообщает пресс-служба СК в telegram-канале. Приметы ребенка на 2007 год: рост 90-96 сантиметров, телосложение худощавое, «косолапит», волосы светлые, глаза голубые, в левом углу груди есть родимое пятно. В день пропажи был одет в пятнистую майку и мужские хлопчатобумажные плавки с рисунком. Всех, кто что-либо знает о местонахождении парня, просят звонить по телефону 8 912 033 53 03. Конфиденциальность гарантируется.