Власти торгуются с «Синарой» из-за многомиллиардного проекта под Екатеринбургом

28 ноября 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Экосистему «Космос» позиционируют как флагманский проект свердловских властей (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Стоимость создания экосистемы «Космос» (комплекса из нескольких технопарков) в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга потенциальный генподрядчик — группа «Синара» — оценила настолько высоко, что теперь власти ищут варианты, как снизить затраты. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров. «Эксперты, которые изучили проект, говорят, что можно сделать дешевле. Сейчас прорабатываются варианты, и думаю, что компромисс будет найден», — поделился один из собеседников. В КРСУ на запрос агентства о том, какую роль «Синара» играет в проекте, ответили, что специалисты компании входят в состав рабочей группы, потому что обладают экспертизой по строительству на соседних земельных участках («Синара-Девелопмент» выступает генеральным подрядчиком строительства объектов в Новокольцовском). «На текущий момент ни одна из компаний-застройщиков не определена как потенциальный исполнитель контракта. Управляющая компания планирует объявить конкурсную процедуру для проведения инженерных изысканий, проектирования, прохождения экспертизы проекта и строительства. Компания „Синара“ не является генподрядчиком проекта. Окончательная стоимость строительства будет определена по результатам инженерных изысканий и проектирования всех объектов промышленной инфраструктуры», — добавили в КРСУ. В пресс-службе «Синары» комментарий не предоставили. Общую стоимость экосистемы «Космос» губернатор Евгений Куйвашев летом оценивал в шесть миллиардов рублей. В 2024 году на нее выделят 800 млн. Полностью реализовать проект планируется к 2026 году. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Стоимость создания экосистемы «Космос» (комплекса из нескольких технопарков) в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга потенциальный генподрядчик — группа «Синара» — оценила настолько высоко, что теперь власти ищут варианты, как снизить затраты. Об этом URA.RU рассказали два источника, знакомые с ходом переговоров. «Эксперты, которые изучили проект, говорят, что можно сделать дешевле. Сейчас прорабатываются варианты, и думаю, что компромисс будет найден», — поделился один из собеседников. В КРСУ на запрос агентства о том, какую роль «Синара» играет в проекте, ответили, что специалисты компании входят в состав рабочей группы, потому что обладают экспертизой по строительству на соседних земельных участках («Синара-Девелопмент» выступает генеральным подрядчиком строительства объектов в Новокольцовском). «На текущий момент ни одна из компаний-застройщиков не определена как потенциальный исполнитель контракта. Управляющая компания планирует объявить конкурсную процедуру для проведения инженерных изысканий, проектирования, прохождения экспертизы проекта и строительства. Компания „Синара“ не является генподрядчиком проекта. Окончательная стоимость строительства будет определена по результатам инженерных изысканий и проектирования всех объектов промышленной инфраструктуры», — добавили в КРСУ. В пресс-службе «Синары» комментарий не предоставили. Общую стоимость экосистемы «Космос» губернатор Евгений Куйвашев летом оценивал в шесть миллиардов рублей. В 2024 году на нее выделят 800 млн. Полностью реализовать проект планируется к 2026 году.