Мэр Екатеринбурга продает олигархам трофей с игры против Лепса. Фото

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Пресс-подход на форуме «Города России». Екатеринбург, орлов алексей
Стартовая цена лота от Алексея Орлова неизвестна Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выставил на аукцион «Екатерининская ассамблея», в котором участвуют крупнейшие свердловские бизнесмены, бильярдный стол, на котором играл с артистом Григорием Лепсом. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации.

«Профессиональный бильярдный стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом был разработан эксклюзивно фабрикой „Старт“ для международного бильярдного турнира на кубок главы Екатеринбурга. Он совмещает все изящество и крепость конструкций, четкость линий и лаконичность. На этом столе были разыграны самые красивые комбинации финальных схваток международного турнира по бильярду на кубке. Лепс и Орлов являются поклонниками и знатоками этого вида спорта», — сказано в сообщении.

Орлов играл с Лепсом в конце июля. Певец победил — но, как говорили очевидцы, не разгромно.

Аукцион пройдет 8 декабря. Все собранные на нем деньги направят на благотворительность.

Стол выглядит так
Стол выглядит так

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выставил на аукцион «Екатерининская ассамблея», в котором участвуют крупнейшие свердловские бизнесмены, бильярдный стол, на котором играл с артистом Григорием Лепсом. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации. «Профессиональный бильярдный стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом был разработан эксклюзивно фабрикой „Старт“ для международного бильярдного турнира на кубок главы Екатеринбурга. Он совмещает все изящество и крепость конструкций, четкость линий и лаконичность. На этом столе были разыграны самые красивые комбинации финальных схваток международного турнира по бильярду на кубке. Лепс и Орлов являются поклонниками и знатоками этого вида спорта», — сказано в сообщении. Орлов играл с Лепсом в конце июля. Певец победил — но, как говорили очевидцы, не разгромно. Аукцион пройдет 8 декабря. Все собранные на нем деньги направят на благотворительность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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