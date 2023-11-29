Стартовая цена лота от Алексея Орлова неизвестна Фото: Илья Московец © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выставил на аукцион «Екатерининская ассамблея», в котором участвуют крупнейшие свердловские бизнесмены, бильярдный стол, на котором играл с артистом Григорием Лепсом. Об этом URA.RU рассказали в горадминистрации.

«Профессиональный бильярдный стол из массива дуба и ясеня с металлическим каркасом был разработан эксклюзивно фабрикой „Старт“ для международного бильярдного турнира на кубок главы Екатеринбурга. Он совмещает все изящество и крепость конструкций, четкость линий и лаконичность. На этом столе были разыграны самые красивые комбинации финальных схваток международного турнира по бильярду на кубке. Лепс и Орлов являются поклонниками и знатоками этого вида спорта», — сказано в сообщении.

Орлов играл с Лепсом в конце июля. Певец победил — но, как говорили очевидцы, не разгромно.

Аукцион пройдет 8 декабря. Все собранные на нем деньги направят на благотворительность.