29 ноября 2023

Канадский защитник челябинского «Трактора» Боуи позвал девушку замуж на Кировке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. ХК Трактор - ХК Автомобилист. Челябинск, хк трактор, хк автомобилист, хоккей
Хоккеисты «Трактора» радуют болельщиков не только тем, что творят на льду Фото:

Канадский игрок челябинского хоккейного клуба «Трактор» Мэдисон Боуи сделал своей девушке предложение на Кировке. Об этом сообщает официальный telegram-канал хоккейного клуба.

«В нашей хоккейной семье случилось приятное событие. Мэдисон сделал своей девушке Тэйлор предложение! Она сказала «да»! — сообщает telegram-канал.

В клубе поздравили пару с радостным событием. Одноклубники пожелали Мэдисону и Тэйлор безграничного счастья, взаимопонимания и любви.

Мэдисону Боуи 28 лет. Он был обменян из минского «Динамо» в конце сентября 2023 года. За «Трактор» успел сыграть 19 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.

Девушка хоккеиста согласилась выйти за него замуж
Девушка хоккеиста согласилась выйти за него замуж
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Канадский игрок челябинского хоккейного клуба «Трактор» Мэдисон Боуи сделал своей девушке предложение на Кировке. Об этом сообщает официальный telegram-канал хоккейного клуба. «В нашей хоккейной семье случилось приятное событие. Мэдисон сделал своей девушке Тэйлор предложение! Она сказала «да»! — сообщает telegram-канал. В клубе поздравили пару с радостным событием. Одноклубники пожелали Мэдисону и Тэйлор безграничного счастья, взаимопонимания и любви. Мэдисону Боуи 28 лет. Он был обменян из минского «Динамо» в конце сентября 2023 года. За «Трактор» успел сыграть 19 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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