Канадский игрок челябинского хоккейного клуба «Трактор» Мэдисон Боуи сделал своей девушке предложение на Кировке. Об этом сообщает официальный telegram-канал хоккейного клуба.
«В нашей хоккейной семье случилось приятное событие. Мэдисон сделал своей девушке Тэйлор предложение! Она сказала «да»! — сообщает telegram-канал.
В клубе поздравили пару с радостным событием. Одноклубники пожелали Мэдисону и Тэйлор безграничного счастья, взаимопонимания и любви.
Мэдисону Боуи 28 лет. Он был обменян из минского «Динамо» в конце сентября 2023 года. За «Трактор» успел сыграть 19 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.
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