Канадский защитник челябинского «Трактора» Боуи позвал девушку замуж на Кировке. Фото

30 ноября 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Хоккеисты «Трактора» радуют болельщиков не только тем, что творят на льду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Канадский игрок челябинского хоккейного клуба «Трактор» Мэдисон Боуи сделал своей девушке предложение на Кировке. Об этом сообщает официальный telegram-канал хоккейного клуба. «В нашей хоккейной семье случилось приятное событие. Мэдисон сделал своей девушке Тэйлор предложение! Она сказала «да»! — сообщает telegram-канал. В клубе поздравили пару с радостным событием. Одноклубники пожелали Мэдисону и Тэйлор безграничного счастья, взаимопонимания и любви. Мэдисону Боуи 28 лет. Он был обменян из минского «Динамо» в конце сентября 2023 года. За «Трактор» успел сыграть 19 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач. Девушка хоккеиста согласилась выйти за него замуж Фото: официальный telegram-канал хоккейного клуба «Трактор» https://t.me/za_TRAKTOR

Канадский игрок челябинского хоккейного клуба «Трактор» Мэдисон Боуи сделал своей девушке предложение на Кировке. Об этом сообщает официальный telegram-канал хоккейного клуба. «В нашей хоккейной семье случилось приятное событие. Мэдисон сделал своей девушке Тэйлор предложение! Она сказала «да»! — сообщает telegram-канал. В клубе поздравили пару с радостным событием. Одноклубники пожелали Мэдисону и Тэйлор безграничного счастья, взаимопонимания и любви. Мэдисону Боуи 28 лет. Он был обменян из минского «Динамо» в конце сентября 2023 года. За «Трактор» успел сыграть 19 матчей, в которых забил два гола и отдал пять голевых передач.