Задержанного ФСБ челябинского экс-чиновника не выпустят из СИЗО до лета

Главному дорожнику Челябинска Кучитарову продлили срок ареста до лета

Ринат Кучитаров пробудет в СИЗО полтора года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курчатовский райсуда Челябинска 30 ноября продлил сразу на полгода срок содержания в СИЗО бывшему руководителю комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Ринату Кучитарову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Это решение было принято на первом заседании по делу экс-чиновника, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

«С учетом позиции прокурора суд постановил продлить Кучитарову меру пресечения в виде содержания под стражей сразу на полгода. Он пробудет в СИЗО до 5 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что адвокат Кучитарова, Наталья Аскарова, пыталась добиться смягчения ограничительных мер. Сторона защиты приводила аргументы для избрания домашнего ареста. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Таким образом Кучитаров пробудет в СИЗО полтора года.

URA.RU связалось с Аскаровой. По ее словам, пока она не может прокомментировать данное постановление суда, так как еще не получила судебный акт. Лишь после его получения она сможет понять, на каком основании суд пришел к такому решению. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.

Кучитаров был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в декабре 2022 года. Его обвинили в злоупотреблении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Все попытки экс-чиновника выйти из-за решетки не увенчались успехом.

По версии следствия, занимая пост руководителя КДХ города, Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение города в рамках подготовки областного центра к саммитам ШОС и БРИКС. Все они были заключены по завышенной стоимости. Таким образом Кучитаров нанес многомиллионный ущерб бюджету города. За все время расследования он не признал своей вины.