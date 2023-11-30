Задержанного ФСБ челябинского экс-чиновника не выпустят из СИЗО до лета

Главному дорожнику Челябинска Кучитарову продлили срок ареста до лета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, клетка, арест, суд, кучитаров ринат
Ринат Кучитаров пробудет в СИЗО полтора года Фото:

Курчатовский райсуда Челябинска 30 ноября продлил сразу на полгода срок содержания в СИЗО бывшему руководителю комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Ринату Кучитарову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Это решение было принято на первом заседании по делу экс-чиновника, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

«С учетом позиции прокурора суд постановил продлить Кучитарову меру пресечения в виде содержания под стражей сразу на полгода. Он пробудет в СИЗО до 5 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что адвокат Кучитарова, Наталья Аскарова, пыталась добиться смягчения ограничительных мер. Сторона защиты приводила аргументы для избрания домашнего ареста. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Таким образом Кучитаров пробудет в СИЗО полтора года.

URA.RU связалось с Аскаровой. По ее словам, пока она не может прокомментировать данное постановление суда, так как еще не получила судебный акт. Лишь после его получения она сможет понять, на каком основании суд пришел к такому решению. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили.

Кучитаров был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в декабре 2022 года. Его обвинили в злоупотреблении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Все попытки экс-чиновника выйти из-за решетки не увенчались успехом.

По версии следствия, занимая пост руководителя КДХ города, Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение города в рамках подготовки областного центра к саммитам ШОС и БРИКС. Все они были заключены по завышенной стоимости. Таким образом Кучитаров нанес многомиллионный ущерб бюджету города. За все время расследования он не признал своей вины.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курчатовский райсуда Челябинска 30 ноября продлил сразу на полгода срок содержания в СИЗО бывшему руководителю комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии Челябинска Ринату Кучитарову. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Это решение было принято на первом заседании по делу экс-чиновника, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями. «С учетом позиции прокурора суд постановил продлить Кучитарову меру пресечения в виде содержания под стражей сразу на полгода. Он пробудет в СИЗО до 5 июня 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что адвокат Кучитарова, Наталья Аскарова, пыталась добиться смягчения ограничительных мер. Сторона защиты приводила аргументы для избрания домашнего ареста. Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства. Таким образом Кучитаров пробудет в СИЗО полтора года. URA.RU связалось с Аскаровой. По ее словам, пока она не может прокомментировать данное постановление суда, так как еще не получила судебный акт. Лишь после его получения она сможет понять, на каком основании суд пришел к такому решению. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой суда. Там на звонок не ответили. Кучитаров был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области в декабре 2022 года. Его обвинили в злоупотреблении должностных полномочий и отправили в СИЗО. Все попытки экс-чиновника выйти из-за решетки не увенчались успехом. По версии следствия, занимая пост руководителя КДХ города, Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение города в рамках подготовки областного центра к саммитам ШОС и БРИКС. Все они были заключены по завышенной стоимости. Таким образом Кучитаров нанес многомиллионный ущерб бюджету города. За все время расследования он не признал своей вины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...