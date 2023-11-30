В РФ запретили регистрацию и вход на сайты через Google и Apple ID

01 декабря 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Запрет коснется регистрации новых аккаунтов при помощи Google и Apple ID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России запретили регистрацию и вход на сайты с использованием Google или Apple ID. Для этого можно будет использовать только отечественную систему, а целью этих нововведений является защита данных россиян, рассказал зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. С 1 декабря авторизация на сайтах и в приложениях будет возможна только по российскому номеру телефона, через портал Госуслуг или другой сервис, контролируемый российской стороной. «Правила не коснутся тех аккаунтов, которые уже зарегистрированы через российскую почту. Мораторий коснется лишь пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы, например кнопки входа при помощи Apple ID или Google, российские сайты и приложения должны будут убрать с 1 декабря», — объяснил Горелкин «Парламентской правде». В Региональном общественном центре интернет-технологий изданию рассказали, что вступающий в силу закон не запрещает регистрироваться на сайтах с помощью зарубежной почты. «Адрес используется в качестве логина, а закон не содержит к нему требований, он лишь обязывает установить российский контроль над самим сервисом авторизации», — уточнили в организации. Вступающий в силу закон содержит и обеспечение провайдерами исполнения требований правоохранительных органов в сфере безопасности. Информация о способах обхода установленных в РФ блокировок сайтов станет основанием для внесения в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Самым популярным способом такого обхода блокировок является VPN, и его будет запрещено рекламировать с 1 марта 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России запретили регистрацию и вход на сайты с использованием Google или Apple ID. Для этого можно будет использовать только отечественную систему, а целью этих нововведений является защита данных россиян, рассказал зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. С 1 декабря авторизация на сайтах и в приложениях будет возможна только по российскому номеру телефона, через портал Госуслуг или другой сервис, контролируемый российской стороной. «Правила не коснутся тех аккаунтов, которые уже зарегистрированы через российскую почту. Мораторий коснется лишь пункта о российском контроле за системами авторизации. Зарубежные системы, например кнопки входа при помощи Apple ID или Google, российские сайты и приложения должны будут убрать с 1 декабря», — объяснил Горелкин «Парламентской правде». В Региональном общественном центре интернет-технологий изданию рассказали, что вступающий в силу закон не запрещает регистрироваться на сайтах с помощью зарубежной почты. «Адрес используется в качестве логина, а закон не содержит к нему требований, он лишь обязывает установить российский контроль над самим сервисом авторизации», — уточнили в организации. Вступающий в силу закон содержит и обеспечение провайдерами исполнения требований правоохранительных органов в сфере безопасности. Информация о способах обхода установленных в РФ блокировок сайтов станет основанием для внесения в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора. Самым популярным способом такого обхода блокировок является VPN, и его будет запрещено рекламировать с 1 марта 2024 года.