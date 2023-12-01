Свердловскую больницу признали лучшей в России

01 декабря 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Федеральную награду получил Центр СПИДа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Свердловский Центр СПИДа стал лучшим в РФ: больница получила приз в номинации «Лучшая практика взаимодействия с некоммерческими организациями». Награду вручили в Москве, она приурочена ко всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается ежегодно 1 декабря. «Мы рады делиться успехами борьбы с ВИЧ-инфекцией. В канун Всемирного дня борьбы со СПИДом обращаемся ко всем жителям Свердловской области: пожалуйста, пройдите обследование на ВИЧ и начните при необходимости лечение. Наша служба готова помочь каждому», — цитирует главврача Центра СПИДа Анжелику Подымову региональный департамент информполитики. Награду центру вручил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Свердловская область получила ее потому, что регион является лидером по числу некоммерческих организаций, работающих в области ВИЧ-инфекции. Эффективное взаимодействие Центра СПИДа и сотрудников НКО позволило предупреждать распространение инфекции среди ключевых групп населения и оказывать немедицинскую поддержку тем, кто столкнулся с ВИЧ.

Свердловский Центр СПИДа стал лучшим в РФ: больница получила приз в номинации «Лучшая практика взаимодействия с некоммерческими организациями». Награду вручили в Москве, она приурочена ко всемирному дню борьбы с этим заболеванием, который отмечается ежегодно 1 декабря. «Мы рады делиться успехами борьбы с ВИЧ-инфекцией. В канун Всемирного дня борьбы со СПИДом обращаемся ко всем жителям Свердловской области: пожалуйста, пройдите обследование на ВИЧ и начните при необходимости лечение. Наша служба готова помочь каждому», — цитирует главврача Центра СПИДа Анжелику Подымову региональный департамент информполитики. Награду центру вручил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко. Свердловская область получила ее потому, что регион является лидером по числу некоммерческих организаций, работающих в области ВИЧ-инфекции. Эффективное взаимодействие Центра СПИДа и сотрудников НКО позволило предупреждать распространение инфекции среди ключевых групп населения и оказывать немедицинскую поддержку тем, кто столкнулся с ВИЧ.