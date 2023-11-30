30 ноября 2023

В Сургуте из-за коммунальной аварии забил фонтан высотой в несколько метров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В городе масштабная коммунальная авария. Курган, экскаватор, коммунальная авария, потоп, прорыв водопровода, затопленные улицы
Монтажники перекрыли воду и приступили к ремонту Фото:

В Сургуте (ХМАО) около ТЦ «Гера» затопило дорогу на пересечении Пролетарского проспекта с улицей Геологической. В пресс-службе Горводоканала URA.RU сообщили, что произошел срыв пожарного гидрата.

«1 декабря на пересечении ул. Геологическая и пр. Пролетарский (район ТЦ „Гера“) произошел срыв запорного клапана пожарного гидранта. Причины технологического сбоя устанавливаются. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе Горноводаканала.

На месте работают аварийные бригады. Выброс воды оставлен. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды. «Перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется. Возможно временное ухудшение качества питьевой воды», — добавили в пресс-службе.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске из-за коммунального ЧП затопило улицу Мира в районе пересечения с улицей Салманова. В городской мэрии предположили, что виной тому — лопнувший пожарный гидрат.

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В Сургуте (ХМАО) около ТЦ «Гера» затопило дорогу на пересечении Пролетарского проспекта с улицей Геологической. В пресс-службе Горводоканала URA.RU сообщили, что произошел срыв пожарного гидрата. «1 декабря на пересечении ул. Геологическая и пр. Пролетарский (район ТЦ „Гера“) произошел срыв запорного клапана пожарного гидранта. Причины технологического сбоя устанавливаются. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе Горноводаканала. На месте работают аварийные бригады. Выброс воды оставлен. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды. «Перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется. Возможно временное ухудшение качества питьевой воды», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске из-за коммунального ЧП затопило улицу Мира в районе пересечения с улицей Салманова. В городской мэрии предположили, что виной тому — лопнувший пожарный гидрат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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