Общество ЖКХ и Городская среда В Сургуте из-за коммунальной аварии забил фонтан высотой в несколько метров. Видео 01 декабря 2023 в 12:02 Размер текста - 17 + Монтажники перекрыли воду и приступили к ремонту Фото: Игорь Меркулов В Сургуте (ХМАО) около ТЦ «Гера» затопило дорогу на пересечении Пролетарского проспекта с улицей Геологической. В пресс-службе Горводоканала URA.RU сообщили, что произошел срыв пожарного гидрата. «1 декабря на пересечении ул. Геологическая и пр. Пролетарский (район ТЦ „Гера“) произошел срыв запорного клапана пожарного гидранта. Причины технологического сбоя устанавливаются. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе Горноводаканала. На месте работают аварийные бригады. Выброс воды оставлен. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды. «Перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется. Возможно временное ухудшение качества питьевой воды», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске из-за коммунального ЧП затопило улицу Мира в районе пересечения с улицей Салманова. В городской мэрии предположили, что виной тому — лопнувший пожарный гидрат. В Сургуте (ХМАО) около ТЦ «Гера» затопило дорогу на пересечении Пролетарского проспекта с улицей Геологической. В пресс-службе Горводоканала URA.RU сообщили, что произошел срыв пожарного гидрата. «1 декабря на пересечении ул. Геологическая и пр. Пролетарский (район ТЦ „Гера“) произошел срыв запорного клапана пожарного гидранта. Причины технологического сбоя устанавливаются. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе Горноводаканала. На месте работают аварийные бригады. Выброс воды оставлен. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды. «Перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется. Возможно временное ухудшение качества питьевой воды», — добавили в пресс-службе. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске из-за коммунального ЧП затопило улицу Мира в районе пересечения с улицей Салманова. В городской мэрии предположили, что виной тому — лопнувший пожарный гидрат. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям