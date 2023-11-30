В Сургуте (ХМАО) около ТЦ «Гера» затопило дорогу на пересечении Пролетарского проспекта с улицей Геологической. В пресс-службе Горводоканала URA.RU сообщили, что произошел срыв пожарного гидрата.
«1 декабря на пересечении ул. Геологическая и пр. Пролетарский (район ТЦ „Гера“) произошел срыв запорного клапана пожарного гидранта. Причины технологического сбоя устанавливаются. Прилегающая к данному участку площадь была залита холодной водой, попавшей также на проезжую часть», — рассказали в пресс-службе Горноводаканала.
На месте работают аварийные бригады. Выброс воды оставлен. В Горводоканале также предупредили о возможном временном ухудшении качества питьевой воды. «Перекрытие водоснабжения в жилых домах не требуется. Возможно временное ухудшение качества питьевой воды», — добавили в пресс-службе.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске из-за коммунального ЧП затопило улицу Мира в районе пересечения с улицей Салманова. В городской мэрии предположили, что виной тому — лопнувший пожарный гидрат.
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